美建議台出錢改造駐菲美軍基地被證實！藍黨團：賴清德走向烏克蘭割地限武吞28投降協議之路

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

外媒報導，美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC），近期在「2025年致國會年度報告」（2025Annual Report to Congress）中，建議美國國會指示國務院透過海外軍售（Foreign Military Sales）案，讓台灣以非武器支援服務的形式，「建議由台灣協助提供經費，升級改造美軍菲律賓軍事基地，增強駐紮菲律賓的美軍實力，提升美軍在台灣周邊的威懾力。」，外交部次長也證實有收到此建議。

美國海軍尼米茲號航空母艦。（圖／資料照）

為此，國民黨團今(26)上午召開記者會，嚴正要求賴清德總統必須向國人公開說明，和美國政府私下談了什麼？又拒絕了什麼？中華民國的立場在哪裡？國民黨團要求民進黨政府立即回答：一、是否與美方討論過？二、是否行政前置作業在進行？三、是否在密室裡「原則同意」？國民黨團嚴正表示，中華民國的安全，不是靠幫他國蓋基地獲得，不是靠當他國提款機而來，不會成為印太戰略的金主，也不會被任何國家予取予求。而賴清德總統提出的天價軍費，只買到「喪權辱國」。

黨團書記長羅智強表示，套句中油高層名言：「就是有錢」，賴清德執政以後，一天到晚對軍公教、警消、需要照顧的弱勢喊窮，今天卻看到偉大的民進黨政府，有錢到還可以幫其他國家武裝、拚國防。羅智強請問賴清德總統，到底發生了什麼事？凱子政府，真的買得到安全了嗎？

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）建議美國國會指示國務院透過海外軍售（Foreign Military Sales）案，讓台灣以非武器支援服務的形式，「建議由台灣協助提供經費，升級改造美軍菲律賓軍事基地，遭立委質疑。（圖／國民黨團）

羅智強指出，國民黨執政時期，每年國防預算約3,000億元左右，中共軍機、船艦不會越過海峽中線，也不會圍島軍演，與美國關係良好，甚至給予免簽。同時也在美國協助，中共不阻擾之下，參與如民航組織、世界衛生組織，獲得最堅實、安全的保障，守住台灣海峽防衛縱深。

羅表示，現在光是一般性國防預算就達9,000億元，若再加上賴清德總統所說1.25兆元國防特別預算，更高達2.2兆元，請問賴總統，買到什麼？海峽中線被抹去，中共軍機艦擾台常態化，動輒圍台軍演，2.2兆元買到的只有「喪權辱國」，連菲律賓軍事基地升級，都要台灣買單。羅智強呼籲賴清德總統和提醒國人，請看看烏克蘭今天景況：割地、限武，不得加入北約，被迫吞下28項「投降協議」；而賴清德總統正朝這條路走去，天價軍費，買到「喪權辱國」。

黨團首席副書記長林沛祥指出，中華民國願意進行國際間合作，但絕對不會為美軍或他國的軍事基地買單。中華民國守護台灣，但不會為任何國家盡「無限義務」，中華民國會自力提升國防，但不會成為印太戰略的金主。中華民國也願意和盟友協作，但不會被任何國家予取予求。

林沛祥表示，USCC副主席薛瑞福主張，國會應指示國務院透過「對外軍售」（FMS）機制，包裝成「非武器性支援」，讓台灣出錢強化鄰國的相關軍事設施。林沛祥認為，這不是建議，而是一種赤裸裸的政治力壓力；這也不是合作，而是把台灣往提款機方向推去；這也不是盟友對等，而是把台灣當作冤大頭。

林沛祥要求民進黨政府必須向國人公開說明，知不知道美國政府提出這項提案？和美國政府私下談了什麼？又拒絕了什麼？中華民國的立場在哪裡？國人不需要唯命是從的政府，需要一個勇敢說不的政府以及捍衛國家利益的政府。中華民國的安全，不是靠幫他國蓋基地獲得，更不是靠當他國的提款機而來。

林沛祥指出，民進黨一向在軍購議題上黑箱進行，如今美國國會已經公開提出要台灣替菲律賓國防基地建設付錢，民進黨依舊靜悄悄，難道是默默點頭，準備接受？依舊是對內不敢說明，對外不敢拒絕？林沛祥認為，這不是外交，這是卸責；這不是保護台灣，是犧牲台灣。國民黨團要求民進黨政府立即回答：一、是否與美方討論過？二、是行政前置作業在進行？三、是否在密室裡「原則同意」？

藍委賴士葆表示，台灣現在一再接受美國要求，提高國防預算，現在已經超過GDP 3%，正邁向5%前進，而美國期盼的數字是10%。現在除了武裝自己之外，還要幫忙武裝美軍在第一島鏈的軍事「資源系統」，例如飛機跑道。外交部次長證實有此事。而USCC具體建議國會指示國務院，以「外國軍事銷售制」（FMS）提供資源服務。

賴士葆指出，USCC的具體建議用簡單的解釋來說，美軍在第一島鏈各個諸島，從日本西南以下包括釣魚台、菲律賓所屬各島所有非軍事設施的維護、維修費用，都由台灣買單。賴士葆認為，縱使現在不知金額多少，但台灣當「盤子」也過頭了吧？賴清德總統昨天還投書美國華爾街郵報，指出將於近期提出400億美元(1.25兆台幣)特別預算案。

賴士葆表示，台灣現在除了買美國武器之外，還要支援美軍在第一島鏈非軍事設施，這是什麼樣的邏輯？賴清德總統是不是該對國人講清楚、說明白？400億美元的特別預算，有沒有包括支付第一島鏈上美軍非軍事設施費用？是外加？還是內含？為何急於宣布提出1.25兆元台幣特別預算？美國有承諾要賣新式武器給我們？還是願意賣F-35更先進戰機，增加我國空防力量，相信國人不會反對，問題現在美國有什麼承諾嗎？好像都沒有。



