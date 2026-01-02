美式工裝「Dickies」官網、蝦皮全關！網傳最晚1/15撤出台灣

（圖／翻攝自Facebook／Dickies_Taiwan）

過去深受學生族群喜愛的美式工裝品牌「Dickies」，近日因全球營運計畫調整，正式宣布結束台灣官方商城的商品銷售。根據品牌官方直營店在蝦皮商城發布的公告，自2025年11月13日凌晨0時起，商城將全面終止商品下單功能，不過在此之前成立的訂單仍會照常處理，相關客戶服務也將持續提供。

Dickies公告表示，消費者若對先前購買的商品有任何問題，須於2025年12月31日前聯繫線上客服，官方將竭力提供協助，「感謝您一直以來對於品牌的支持與熱愛，造成您的不便，請您見諒，也謝謝您的理解與包容。」

Dickies官方直營店在蝦皮商城發布的公告。（圖／翻攝自蝦皮商城）

除了商城停止下單外，官方LINE先前也已提醒會員，會員點數需在去年12月25日前完成兌換，逾期未使用的點數將自動歸零，所有會員相關權益亦於12月31日全面終止。

進一步查詢可發現，Dickies台灣官網目前已無法瀏覽商品，頁面直接顯示「官網已關閉，不再對外銷售任何商品」，意味著品牌在台灣的官方網路銷售管道正式畫下句點。

Dickies台灣官網目前已無法瀏覽商品。（圖／翻攝自Dickies台灣官網）

有網友也在Threads發文稱，昨天（1日）去逛Dickies時，店員透露品牌最晚1月15日撤出台灣，「喜歡這個牌子的朋友要趕快去買。如果想買連身工作服的可能要到正價櫃看，outlet裡面是沒有的。」

