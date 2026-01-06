自越戰開始，美國對外國發動戰爭似乎有一套相當固定的程序，一開始仗著強大軍事力量，快速取得勝利，接下來就是「獨裁者」垮台，人民上街歡呼的畫面。可說這是固定的開場，代表美國軍事的強大無可阻擋，「被解放」的人民歡欣鼓舞，迎接王師，全世界的美國依附者也無比振奮，彷彿美國無所不能，所有美國潛在的對手都「嚇得發抖」，美國的盟邦即使沒有直接支持，也是道義附和。一時之間，彷彿全世界都是站在美國這邊。

但事情當然沒那麼簡單，接下來就是被美國侵略的國家內部重建秩序的問題，這比美國的預料要複雜得多。每個國家的國情都受限於歷史、政治、軍事、經濟，及教育、文化條件的約束。原本政府即使不是民主，但通常可控制局面，維持基本的社會秩序，存在有其合理性。一旦打破，內部不同派系開始進入長期混亂的狀態，加上涉及地緣政治利益，外國勢力必然介入，最嚴重的就是內戰。美國會扶植親美勢力，提供武器和經援，必要時直接派兵撐腰。這是第二個階段。

最後的情況是，被美國壓迫或占領的國家長期混亂，難以整合控制，即使是傀儡政權，軟弱無力，貪汙橫行，甚至基於民族自尊心，也不見得全部聽美國的，美國無法充分貫徹本國利益。如果是軍事控制，開始出現人員傷亡，這會造成美國在野黨的攻擊，失去美國民心，最終就是找個理由倉皇撤出。這就是美式戰爭的三部曲。

日前美國攻擊委內瑞拉，綁架馬杜洛總統，基本上符合美式戰爭的模式，但也有川普總統個人風格的區別。很明顯的，川普並不希望軍事占領，而是期待透過軍事威脅，讓反對派可以接替政府，成為美國的傀儡；或威脅馬杜洛的權力體系，由於害怕美軍進攻，只能跟著美國的指揮棒。

可以看出，川普基本上不用「民主」、「人權」的字眼，而是赤裸裸地表現掌控委內瑞拉石油的企圖，對於占領格陵蘭的態度也毫不遮掩。格陵蘭沒有「販毒」、「獨裁」、「反對派群眾示威」的問題，只因美國想要這地方的資源，維護美國的安全，所以就想占領。

川普實際上回到二戰之前帝國主義和殖民主義的面貌。他會成功嗎？當然不可能。人類歷史早就翻過那一頁。無論是採取什麼手段，川普要長期穩定地控制委內瑞拉，讓國際社會接受，實際上是辦不到的，過去的歷史已證明如此。

至於占領格陵蘭，必然會讓美國跟歐洲國家發生根本的分裂，美國會陷入空前的外交孤立，失去國際領袖必備的道德基礎，原有的盟友不會支持美國，原來的敵人更會抓住機會反攻，現有世界秩序的崩解，各方都會尋找新朋友和靠山，努力促成新的國際權力和道德的中心，這是和過去不同之處。

這種情況實質上給中國在兩方面提供機會：一是核心利益上和川普政府進行交換。二是以世界秩序道德勇敢的守護者姿態出現。目前在地緣政治和國際公義上會出現幾年的混亂期，國際正在期待新的和平模式，這也會是中美權力消長的關鍵時期。