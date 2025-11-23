美式民主與獨裁的距離

近日川普在白宮熱情接見沙國王儲沙爾曼。引起爭議的是，此人曾經下令暗殺一位寫文章批評他的外籍記者並加以分解棄屍。此舉已被CIA證實乃沙爾曼本人直接下令暗殺。

日昨有幾位民主黨參眾議員及公職人員，共同發布一段錄影，號召美國軍人、國民兵、聯邦幹員勇敢拒絕接受總統「不合法」的命令！怒不可抑的川普，在接見過這位暗殺異議者的獨裁王儲後不久，立刻在社群媒體上發言，指責這幾位參與錄影的公職人員是公然「號召叛變」的「叛徒」，應該處以死刑。

自此，這幾位曾經擔任軍職、公職的民主黨參眾議員及公職人員，便每天受到川普瘋狂支持者的生命威脅，逼著他們不得不要求警方派人24小時保護。川普這種動輒要吊死異議者的心態，難怪能與這個獨裁殘暴的沙國王儲如此臭味相投。

如果看過這幾個議員的影音，就知道他們只是在擔心獨裁者會把國家軍隊誤用成鎮壓反對者的武器，並沒有公然號召政變或造反的意思。譬如說，最近最高法院認為聯邦政府派軍隊進入幾個大城市屬於違憲行為應該立刻停止，就是「不合法」行為最好的例子。被法院認為「不合法」的行政命令，軍隊及聯邦幹員自然不應該服從川普違法的命令，這有什麼錯誤？

美國立國近300年來，從未出現過如此罔顧憲法、視法律為無物、一意孤行且前科累累的總統。如今全美國的議員、各地方人民，竟然每天都要想方設法來阻止獨裁總統的違法違憲行為，還要設法衝破他的百般阻擾，讓淫魔艾普斯坦與他聯手性侵未成年女孩的惡行早日曝光。

常被民進黨自詡為民主制度典範的台灣政府，一向奉美國的民主制度為圭臬，把孫中山先生的五權憲法丟到垃圾桶裡。如今看到美式民主制度竟然如此脆弱，讓三權一把抓的民選總統，竟然可以搖身一變成為獨裁者，還能公然號召他的極端主義追隨者，聽從他的指揮去狙擊追殺政敵及異議分子，這根本是獨裁者希特勒復辟，那裡還有一點「以民為主」的民主精神存在？

看到美國總統川普一步步走向獨裁，正遭到美國各地人民的群起抗議，一邊要求國會對他展開彈劾、起訴、撤職，一邊鼓勵各州軍警嚴正拒絕總統的非法命令。不免令人擔憂台灣的所謂「民主制度」也正緊跟其後、亦步亦趨，令人感到背脊發涼。（作者為作家）