很諷刺的，稍早美國國務院針對中日外交衝突，聲明「堅決反對片面改變現狀的企圖，包括透明武力或脅迫的方式」，然而，同樣的國務院卻正在強迫烏克蘭接受俄羅斯「透過武力和脅迫的方式片面改變現狀的企圖」。可怕的是，美國自己不覺得矛盾。

美國提出的結束俄烏戰爭「28點和平計畫」在國際社會掀起軒然大波，歐盟和烏克蘭尤其震撼，其內容包括烏克蘭承認俄軍現有占領區為俄羅斯領土；烏克蘭修憲不加入北約；烏克蘭裁軍至60萬人；烏克蘭禁止納粹活動；俄羅斯重回G8；美國使用俄羅斯目前被凍結的資金主導烏克蘭重建；美俄成立工作小組確保落實協議等。

這樣的協議實際上跟烏克蘭投降無異，美烏關係從拜登總統承諾「援助烏克蘭需要多久就多久」，到今天被川普打包整批賣掉，令人瞠目結舌。世人突然恍然大悟，稍早川普不斷對俄羅斯發出威脅，包括祭出制裁，對購買俄羅斯石油的國家祭高關稅等等，其實都是掩人耳目，虛晃一招，此時美俄特使正祕密協商和談條件。

這件事包含了以下三個層面：一，美俄密談完全跳過烏克蘭和歐盟，理由當然是「省得麻煩」，因為烏克蘭和歐盟絕不可能接受這些條件，就盟國立場，這是赤裸裸的背叛和出賣。不過，川普可不這樣認為，他覺得美國扛責任太多太久，美國不欠盟國，是盟國欠美國，現在是考慮本身利益的時候了，所以一腳踢開盟友，方便做事，亦無愧疚。

二，美國希望與俄羅斯化敵為友，把俄羅斯拉回G8，離間中俄關係，減少在歐洲的軍事和政治負擔，以便把力量和資源集中到亞洲，對付真正的對手中國。

三，這可能也是最關鍵的因素：俄烏戰爭極可能進入最後倒數階段。戰爭打了3年9個月，俄羅斯從一開始軍事上的混亂狼狽，外交上被孤立，到成功整合內部政治和軍事，到後來的穩紮穩打，鞏固陣地，逐步推進。烏克蘭則陷入外援不足和內部貪汙醜聞，民心厭戰，官兵士氣低落，目前看來，俄軍的勝利已無可逆轉，若不接受協議，俄軍將長驅直入基輔。所以，俄羅斯嚴苛的條件本質上是最後通牒。外界看不到戰場的真相，但從談判的彼此姿態可以大致推斷戰局真況。

美國若要阻擋俄軍的全面勝利，除非北約直接軍事介入，但這等於與俄直接交戰，絕無可能，所以最後只能賣掉烏克蘭並拉攏俄羅斯，起碼保住美國的利益，避免丟了烏克蘭後又一無所得。

儘管如此，川普交易式的如意算盤很可能最後完全落空。就算國與國的關係最後以利益為依歸，但並非毫無情義可言，因為這涉及到信賴，尤其在危難時刻是否能相信對方？把俄羅斯拉回G8，並不表示歐俄同心。如今雙方幾乎是天敵，只會讓北約未來糾紛更多而已。更何況，經此一戰，俄羅斯看清中國是最可靠的夥伴，在聯手對抗西方上，中俄將長期彼此需要。

總之，川普的和平協議讓世人看清了美式的偽善與殘忍，讓美國的盟友或自以為盟友的國家有一種貫穿胸口的寒顫。