美式賣場搶車位大戰！ 「車頭卡位」僵持近5分鐘

台中好市多北屯店爆發搶車位大戰，有民眾在車道上等到車格，準備倒車停車時，另一輛轎車從側邊柱子硬插進車格，雙方一前一後卡位誰也不讓誰，僵持將近5分鐘，眼見場面火氣升溫，管理員及時出現幫倒車停車的駕駛找停車位，立刻化解搶車位僵局。

民眾說：「竟然有人從這裡插進來的。」看準車位倒車停車卻殺出這輛黑色轎車，民眾說：「沒有人這樣子停車子的吧。」民眾好驚訝，他們到好市多台中北屯店在車道等車位，好不容易等到空位，黑車卻從另一側的柱子空隙插進停車格，民眾說：「當人家在這裡等的都是傻瓜喔。」

黑色轎車打起右轉燈一半車身卡在車格裡，駕駛坐在車內看著民眾下車抗議，雙方僵持將近5分鐘，民眾VS.管理員說：「我們先來的，我們在這裡等倒車，他直接從這裡衝進來，我跟妳講這樣子啦，他要停給他停，我們幫妳找一個位置。」

兩輛轎車為了車位僵持不下卡在車格前後，一輛車後面凸出車道，一輛車則是前面擋住車道影響通行，停車場管理員看到，不去評論誰對誰錯，而是趕快安排另一個車位給原本倒車要停車的駕駛去停，其他民眾說：「現在的人就是，敢就贏人了，很惡劣，可能就跟他耗吧，就是道德心的問題。」

其他民眾看到黑色轎車用車頭硬插進車格的停車方式都覺得不妥，也稱讚管理員以和為貴化解停車僵局，好市多的公關公司表示工作人員如果看到會員搶車位都會用最快的方式去排解，安排其他的車位給會員用，讓車道順暢，讓會員都能順利停車。

