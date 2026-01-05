美式賣場會員費漲聲響起 最高漲幅超過6成

台北市 / 綜合報導

美式賣場今（5）日一早賣場貼出公告，要漲會員費了，從今年4月1日起調整，公告提醒，到期月份是4月，之後的會員續約將改採新費率計算。

業者上次調整會費是2016年，這次調整的卡別包含：金星主卡、商業主卡與副卡，年費全部調升到1,500元，會不會影響到民眾辦卡以及續約的意願，還有待觀察。

