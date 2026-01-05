美式賣場會員費漲聲響起！ 最高漲幅「超過6成」

台北市 / 綜合報導

美式賣場今（5）日一早賣場貼出公告，要漲會員費了，從今年4月1日起調整，公告提醒，到期月份是4月，之後的會員續約，將改採新費率計算，年費調幅最高的是商業附卡、漲幅達到67%，對此業者回應，過去十年間，商品與營運成本顯著增加，「非」經常性調漲，目的是維持服務品質與國際標準一致，只是有民眾認為，這還是會影響到續卡意願。

記者吳任瑜說：「美式賣場深耕台灣多年，累積不少忠實客戶，而且已經10年左右沒有漲會員費，不過近期官方卻突然宣布，會員費，要漲了。」回推上次好事多漲價，已經是2016年的往事，究竟有哪些卡受到影響？

根據業者公告資訊，今年4月1日，金星主卡商業主卡，商業附卡年費通通漲到1500元，最高漲幅67%，民眾說：「一，兩百塊還好，真的真的，我覺得還OK，可接受範圍。」民眾說：「調漲其實就是物價，大家都漲啊，不是只有它。」

常常用卡的民眾，覺得影響不大，不過有個小細節，如果4月到期會員，提前在3月申辦續約，仍然適用舊會員年費，但4月之後到期會員，無論什麼時候申請續約，都會以新的會員年費來計算。

民眾說：「沒有很常來，偶爾來而已，對，如果它要調漲的話，那我就會考慮，我要不要繼續用，我們家裡人口不多啊，所以根本不常來，我在一般賣場買就可以了啊。」

對此好事多回應，過去十年間，商品與營運成本顯著增加，屬非經常性調漲，目的是維持服務品質與國際標準一致，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，得以抵銷部分營運成本，進而將商品售價降低，未來也會提升相關服務品質。

只是會不會影響到民眾辦卡以及續約的意願，還有待觀察，但除了美式賣場，近期在台深耕多年的大型量販，也有不小改變。統一日前宣布終止和法國家樂福的品牌授權合約，並計劃在年中以後更換品牌名稱，不過業者表示現在品牌商品，都不會消失只是換個LOGO，跟大家重新見面，就令網友好奇究竟會換什麼名稱，大家集思廣益有人猜「大快樂」，也有人說可能是「福樂家」，又或是「一家樂」，各種有趣的名字，引起一陣熱烈討論。

