美式賣場熱度下降？會員曝不續約原因掀網論戰

生活中心／翁莉婷報導



美式連鎖賣場好市多（Costco），因販售價格實惠、多樣化商品深受許多民眾喜愛，並吸引大量消費者購買，曾以付費會員「無條件退貨」而聞名，且依不同會員類型提供額外回饋和優惠。近日1名網友在PTT版發文表示因「這些原因」讓他漸漸不去好市多採買，貼文曝光後引發熱議。





美式賣場會員揭「不想續約」背後真實原因…掀2派網友論戰：還是繼續排隊！

有網友在PTT版發文透露因為一些原因「越來越少到好市多採買日常用品」。（圖／民視新聞）





美式賣場好市多（Costco）以大份量和高CP值產品深受國人喜愛，逐漸成為家家戶戶出門購買日常用品首選。1名網友日前在PTT論壇發布1則貼文表示，最近收到好市多會員續約訊息，突然想起來已經很久沒逛好市多。原PO接著透露每次去都還要排隊、等車位，來回至少花上好幾個小時，再加上消費習慣改變覺得沒什麼東西好買，買太多食材還會放到發黴過期，需要冷凍、冷藏的東西也要放冰箱，耗電又不新鮮，因此逐漸失去到好市多採買的動力。

廣告 廣告

美式賣場會員揭「不想續約」背後真實原因…掀2派網友論戰：還是繼續排隊！

文章曝光後引發網友熱議，多數人還是認為好市多商品有一定競爭力。（圖／翻攝自PTT）





隨著文章曝光立刻掀起兩派網友論戰，部分網友認同原PO表示「車位還要看規則很煩」、「份量縮水還變貴」、「只去買衛生紙和牛肉」；另一部分網友則認為「有自己下廚的還是會去」、「真心推生鮮蔬菜、水果品質很好」、「平日去逛比較舒服」、「一堆鄉民在叫結果繼續排隊」、「肉類跟傳統市場比品質很好」。

原文出處：美式賣場會員揭「不想續約」背後真實原因…掀2派網友論戰：還是繼續排隊！

更多民視新聞報導

要下雪了？今各地白天回溫 高山或有零星降雪

老闆快看！勞動部3大新規定 員工「事、病假」不得剋扣獎金

「肝」苦誰人知？國健署推「全民B、C肝篩檢」 39歲以上得免費檢查

