美式賣場玩碰碰車？男疑「毒駕」亂衝撞柱又追撞3車

美式賣場裡一名男子開車離場，疑似精神恍惚，先倒退嚕撞到柱子後，又向前衝撞波及3部無辜車輛。（圖／東森新聞）





美式賣場玩碰碰車？台中北屯美式賣場裡一名男子開車離場，疑似精神恍惚，先倒退嚕撞到柱子後，又向前衝撞波及3部無辜車輛，警方到場發現男子疑似是毒駕上路釀禍。

行車紀錄器拍下，停車場內銀色轎車，向前開駕駛毫不遲疑撞上前方停好好的百萬名車後，沒停下繼續開喬角度倒退嚕。

慘遭撞副駕vs.駕駛：「他是在幹嘛？！」駕駛一路退直到撞上柱子，目擊駕駛看見這幕心中警鈴大響，就怕被波及向前開。

慘遭撞駕駛vs.副駕：「我們快點走快點。」整台車被追撞向前滑行，駕駛副駕都被嚇到驚聲尖叫，旁邊另一部入場要停車的黑車也被波及。

目擊駕駛：「超嚴重。」三部車卡在出入口，銀色轎車後車箱凹陷變形，後保桿也被撞掉，車內安全氣囊爆開，引擎蓋整片翹起前保桿掉落，停車場內大家車速慢，這到底是怎麼撞的。

民眾：「就是可能車太多，很緊張誤踩油門，撞到不知道怎麼反應吧。」

事發11月30日下午4點多，台中北屯知名美式賣場的停車場內，41歲的李姓男子購物完要回家，從四樓離開賣場才到3樓，因為精神恍惚撞柱又撞車，不幸中的大幸是無人受傷，撞到前後毀損車開不了，李姓男子找來拖吊車，把車拖到5公里外的路邊車格停放，而警方幫他實施毒品唾液快篩檢測後，發現果然有鬼。

中市第五分局松安所副所長翁林翊：「經員警到場發現李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車，經李男同意後實施毒品唾液快篩呈陽性反應。」

據了解陳姓男子就住在美式賣場附近，因為擔心買太多載不動，疑似選擇毒駕出門，是否有吸毒還有待鑑定，但快篩有通過，警方也要依法開罰，3萬元以上12萬元以下罰鍰，並且扣車扣駕照，這回釀禍被抓包，自己的車沒了別人的車損要賠償，得不償失。

