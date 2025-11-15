美式賣場聯名「隨星杯」遭代購瘋掃？民搶嘸氣炸

營業時間還沒到，就已經有顧客在門口排隊等待了。（圖／東森新聞）





許多人今天起了個大早到美式賣場，瘋搶聯名的咖啡隨星杯組，但有民眾連續撲空兩天，詢問工作人員，得到的回覆居然是「代購的人會來掃貨」。顧客認為賣場方若默許掃貨的行為，他們管不著，但應該要規定限購。而我們今（15日）實際回到賣場一趟，商品再度銷售一空。店員表示，一早就被買完，不會再有貨，賣場回應將視實際銷售狀況調整。

一窩蜂擁上前，為的就是搶這個。部落客吃喝小毛呆：「一大罐中有15個深焙、15個中焙，深焙有焦糖可可味，中焙有堅果香味。」

部落客開箱介紹，美式賣場跟咖啡品牌聯名推出咖啡探索組，造型跟外帶杯可愛不到700元，就能包辦一個月的早晨咖啡，怎麼想都划算。不過有顧客抱怨，自己已經比營業時間還要早到，卻還是買不到。

撲空顧客：「我禮拜四早上就請假去買，結果就沒有看到，就找不到貨，我就問工作人員，工作人員說今天沒有，明天禮拜五辦活動會有。」

比營業時間提早半小時進到賣場，卻連商品的影子都沒看到，隔天特地再去一趟也一樣。詢問工作人員，得到的回覆居然是這樣。

撲空顧客：「主管跟我說，9點40幾分拿出來，代購的人就掃貨了很正常。你辦活動的商品，你都知道人氣很高，你都知道會被代購掃光，那你為什麼不做限購呢？」

顧客認為賣場疑似放任黃牛代購，對真正到了現場想購買的其他客人一點都不公平。而我們也實際回到賣場一趟看看情況，結果...

賣場店員：「目前真的沒有了，不要在那邊等了。」

賣場表定10點鐘營業，會提前讓客人先進場逛，不過居然一進去就被告知，咖啡組早在9點半就已經完售。不少顧客聽完超傻眼。

賣場店員：「有大戶買整板，整個棧板喔，差不多。」

現場顧客：「昨天我們一直以為會放出來到那邊去，殊不知一出來，不知道是不是在這邊，就全部都被抱光光了。」

想到賣場搶買限量隨星杯，結果卻完全不隨心意，不只撲空，消費者也氣到一個精神都來了。

