美式賣場買大包裝才划算？這9類商品「越買越虧」

許多民眾喜歡到Costco（好市多）採買食材和生活用品，其吸引力在於「大包裝、低單價」的優勢，讓消費者產生「買越多省越多」的心理補償。然而，據美國財經新聞網站《Money Talks News》報導指出，這種看似划算的消費模式，若缺乏精確的需求規劃，往往會陷入「囤物惡性循環」，當你買了大包的商品卻根本吃不完時，你並不是在省錢，反而是浪費了荷包君。









去Costco「這9類」商品買小包裝才聰明！專家揭「過期風險高」小心沒省反虧

美國財經報導指出，看似划算的消費模式，若缺乏精確的需求規劃，往往會陷入「囤物惡性循環」。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

《Money Talks News》報導指出，一般家庭最容易被亮眼的「單位平均售價」吸引，卻忽略了家中的儲藏空間成本與食品保鮮期。當原本省下的差額，因為商品吃不完腐壞、氧化變質而被迫丟棄時，消費者省下的並非現金，而是花錢買垃圾。報導列舉出以下9樣應該停止大量購買，避免浪費錢的商品：



1. 超大罐香料：除非是燒烤餐廳業者，否則20盎司一般民眾不可能在風味變質前使用完。香料一般在開封6 到12個月後就會開始劣化、走味。建議民眾在一般超市買小瓶裝，或者購買散裝幫裝的商品。



2. 巨無霸袋裝菠菜：有一個經典笑話：「我在好市多買了一袋菠菜，希望自己變成大力水手，結果最後只得到一袋綠色黏液。」如果沒有餐餐都吃波菜，那2.5磅的量一定會吃不完，建議在超市買正常尺寸的蔬菜就好，才能確保食用到的都是新鮮蔬菜。



3. 加侖裝食用油：植物油與橄欖油會隨著時間氧化變質，特別是開封之後。對小家庭來說，一加侖的油可能需要用上一年，但那時的油早已變質，建議購買小瓶以及深色玻璃瓶裝的油，能更好的保護油品與健康價值。



4. 糙米：糙米的外殼含有天然油脂，這使它在6個月內就會酸敗變質，建議糙米買小包裝即可，或者將大包裝直接放進冷凍庫來延長保存期限。



5. 大包裝醬料：民眾須考慮是否需要大量的醬料使用需求，醬料在開封後，品質與顏色都會逐漸退化。等到要用第二瓶時，可能已經變色或出現分離現象，建議民眾一次買單瓶裝就好。



6. 雙入組麵包：好市多的烘焙食品非常美味且不含防腐劑，但也因為沒有防腐劑，第二條麵包放在室溫下 3到4天就會發霉。



7. 5磅重大包麵粉：全麥麵粉與杏仁粉的含油量高，很容易變質。即使是白麵粉，在櫥櫃裡放兩年也可能長出米蟲。建議將大包麵粉儲存在高密封度的容器中並放入冷凍，或在烘焙季節才依需求購買小包裝。



8. 大包裝堅果：核桃和胡桃價格不便宜，所以大包裝的單價很誘人，但就像米和麵粉一樣，高脂肪含量讓它們極易變質，且壞掉的堅果會有苦味產生，建議買回家立即放入冷凍庫。



9. 罐裝保養品：兩罐一組的乳霜看起來超划算，但每次用手指挖取，會把細菌帶進去，且一大罐要用上一年才用完，最後可能會變成一場細菌滋生的「微生物實驗」。大容量商品可選擇「壓瓶式」設計較安全；若是罐裝（需挖取式），請堅持購買能在3個月內用完的尺寸。

報導列舉出9樣應該停止大量購買，避免浪費錢的商品。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

報導最後也提醒民眾，在把商品放進購物車之前，先問問自己：「我要把這東西塞在哪？我什麼時候能用完它？」如果沒辦法立刻回答，就把商品放回架上。因為最貴的商品，往往是你最後沒吃掉的那一個。

原文出處：美式賣場「這9類」商品買小包裝才聰明！專家揭「過期風險高」小心沒省反虧

