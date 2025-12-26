美式賣場賣大湖草莓！一公斤約800元 婆媽：漲太兇

好市多上架一顆顆大又飽滿的大湖草莓。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說臉書）



一年一度的草莓季開跑！有消費者發現，好市多也上架一顆顆大又飽滿的大湖草莓，但卻發現價格不是很親民，一公斤售價逼近800元，七年前一盒只要349元，如今可是翻倍漲。

好市多第一批大湖草莓來了，一顆顆又大又飽，堆疊在棧板上，看起來香甜可口，但看到價錢，婆媽卻縮手，因為一盒大約一公斤逼近800元。

還有人貼出歷年價錢，七年前只要349元，這幾年陸續調漲到449，699元如今標價799元 ，消費者坦言真的漲太兇。

但也有人內行人分析，今年是暖冬，台灣草莓種植困難，現在有的吃要珍惜，未來可能買到就要偷笑了。

反倒價格大跳水的是一把把青蔥，過去受災情影響，一度飆到每台斤200元，如今崩跌剩30元，在低價競爭下，在芳苑有農民開放，部分蔥田能自採，採一斤10塊錢，有興趣的民眾得在自備手套雨鞋。

