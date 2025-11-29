美式賣場黑五倒數亂象多 購物車流浪、代購橫行
美式賣場的黑五購物節被民眾形容，為了搶優惠商品，好像在參加運動會！美式賣場還沒開門前已經人潮爆滿、大排長龍，門一打開，大家起跑、比速度、看誰跑得快，才能買到便宜商品，不過還有代購亂象，遇到周六假日，人潮是平日的2倍，不過現場也亂象叢生，有消費者一次搬了40多箱的香菜牛肉麵，不少人懷疑，這些都是代購業者，還有人專攻巧克力，一次50多包，塞爆購物推車，不只賣場內部亂，外頭也是亂糟糟，消費者把購物推車直接推到馬路上，造成附近交通大打結。
民眾把購物推車，直接推到馬路上，要把戰利品全部搬回家，警察一來趕立刻要落跑，黑色星期五優惠進入最後倒數，人多亂象也跟著多。
美式賣場的車潮實在太多，台北市府也在人行道擺了一整排禁止進入的牌子，不過還是有許多車輛在這裡直接臨停。
一台、兩台、三台，實際直擊一堆車子全部臨停在路旁，大家抓緊時間下車，要趕著進去搶優惠，但亂的不只是交通，賣場動線也是大打結，購物車直接擺在路上，好幾台全卡在一起，想要通過得左擠又擠，還有人趁著沒有限購瘋狂大掃貨，40多箱香菜牛肉麵全部塞滿滿，難道是牛肉麵控？
買香菜牛肉麵消費者vs.記者：「這在裡面拿的，我們才剛來沒多久。」
畢竟要吃掉這麼多牛肉麵，實在是很難，也讓其他消費者質疑，難道是代購嗎，還有人專攻巧克力，50多包塞爆購物推車，堆的跟山一樣快要滿出來，連推車下方空間也沒放過，全部都要帶回家。賣場搶貨亂糟糟，其他消費者全都看傻了眼。
消費者vs.記者：「（人潮）有比較多，（很多人都把推車放在中間走道），有（也是盡量避開）對，動線一向很混亂，一直都是，它（賣場）就是沒有規劃，放車子的地方，如果全部都是，走到哪車子推到哪，那就別動了。」
黑色星期五優惠戰變成消費者們的搶購戰，在賣場內還得玩起障礙賽、跟代購拚手速，也讓一票民眾相當無奈。
