美式賣場「價格祕密」一次看！原價買虧大「5類商品」價差破萬
生活中心／周希雯報導
美式賣場好市多（COSTCO）主打量大價格又優惠，販售商品種類相當豐富，不過當中暗藏許多玄機，若沒發現可能白白多花一筆錢。近日有外媒分析好市多促銷週期、價格尾數代表的含義，其中5類商品因促頻頻率太高，價差可能高達500美元（約新台幣1.6萬），若不熟悉直接以原價入手、等於多花了冤枉錢。
據外媒《GoBankingrates》報導，好市多採用一套策略性定價系統，價格尾數暗藏玄機。一般來說，價格尾數「.97」代表清倉折扣；「.00」或「.88」代表店長特價；「.99」、「.79」則是常規價格。另外，好市多每月都會輪換廠商贊助的促銷活動，由此可預測許多商品的折扣週期，其中在每個月的最後一週，好市多經常以大降價清理庫存，好讓下一波促銷活動進行，此時若結合店內、App的優惠券，可能創造出清倉價、新優惠券結合的「雙重優惠」。
5類商品千萬別原價買
專家指出，有5類商品因經常打折，原價購買等於白白花錢。（示意圖／民視新聞資料照）
1.電子產品
好市多通常在每年1月、4月、7月、10月更新庫存，一般都是電子產品的折扣力道最大，在新舊機型交替下入手電視、筆電等商品，最高可節省200到500美元。至於氣炸鍋等廚房電器，幾乎每6到8週就有一波促銷，折扣達20至50 美元。
2.服裝
好市多服裝清倉促銷力度大，一般只要30到60天內賣不出就會大降價，因此只要看到價格尾數出現「.97」下手，價格可能只是原價的5折至7折。
3.季節性商品
庭院家具在8到9月期間經常降價促銷，每套可節省100至300美元；包括節慶裝飾品也會在節日後立即清倉。
價格尾數「.97」代表清倉價，也就是折扣力度最大的價格。（示意圖／民視新聞資料照）
4.儲藏室必備食品
好市多自有品牌「Kirkland」會定期促銷，咖啡、堅果和零食通常每8到12週進一次，每件商品可節省 3到7美元。另外像Cheerios、Tide、Bounty 等知名品牌，也會輪流推出廠商贊助的促銷活動，提供4到6美元的折扣，這些資訊會出現在好市多的月度優惠券冊中，會員可在入口處領取或線上查看。
5.美容及保健品
好市多美容商品及保健品，幾乎每個月都有優惠，像是高端護膚品牌CeraVe、Neutrogena、Olay等，經常推出5到10美元的即時折扣；保健食品也有5到15美元折扣。若在促銷期間購買，每件產品的成本可以降低20%到30%。
原文出處：美式賣場「價格尾數祕密」一次看！原價買虧大「5類商品常打折」價差破1萬
