美式賣場「半熟麵包」遭爆發霉！ 網起底架上就有

美式賣場好市多人氣商品「半熟麵包」再傳食安疑慮！有網友控訴，睽違多年購買該款商品，回家立刻冰入冷凍，沒想到打開一看竟還是發霉了。

貼文曝光後引發大批網友共鳴，紛紛留言曾看過賣場架上就有發霉的現貨，甚至要仔細檢查才能避開。有專業網友回覆，半熟麵包因含水率高，若運送過程溫差過大產生水氣就極易變質。賣場對此則還沒有回應。

