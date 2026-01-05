美式賣場4月調漲年費！這張卡「一口氣漲600元」最慘
生活中心／周希雯報導
美式賣場好市多（COSTCO）主打量大價格又優惠，販售商品種類相當豐富，進駐台灣28年深受國人喜愛。不過，好市多今（5日）突公告，自今年4月1日起調整會員費，3類卡全面調漲至1500元，唯獨黑鑽會員費維持不變。由於這是時隔10年宣布漲價，好市多也說明當中原因，其中一口氣漲價600元的商業副卡，也多了1項過往沒有的福利，但依舊引發消費者兩極評論。
據好市多官網公告，金星主卡年費從1350元漲至1500元，調漲150元；商業主卡年費從1150元漲至1500元，調漲350元；商業副卡年費由900元漲至1500元，調漲600元；黑鑽3000元會員費維持不變，最高享3萬元回饋。值得注意的是，自2026年4月1日起，每位商業副卡會員可額外持有1張「免費家庭卡」，另可攜帶2位同行，福利與金星會員相同。
好市多公告，4月起調漲年費。（圖／翻攝「好市多」官網）
本次調漲會費將從2026年4月1日起正式生效，公告也說明，會員卡到期月份為2026年4月(含4月)之後的會員，無論何時申請續約，都以「新的會員年費」計算；已過期會員但於2026年4月(含4月)之後辦理續約者，也以「新的會員年費」計算。惟2026年4月到期會員，如果提前於3月申辦續約，仍適用舊會員年費。
對於一口氣把3類卡統一調漲為1500元，據《自由時報》報導，台灣好市多表示，上次調整會費已是2016年，好市多過去10年持續投入物流優化，同時設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，提供超越以往的購物體驗。好市多強調，始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，此次調整會員費之後，將會持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），把省下的每一分成本，透過極具競爭力的價格及優質商品回饋給會員。
金星主卡年費從1350元漲至1500元，調漲150元，本次調整幅度最小。（圖／翻攝「好市多」官網）
消息曝光後引發兩極評論，一票消費者搖頭表示，「其實就是逼大家辦黑卡」、「正卡1500副卡也1500，直接辦黑卡不就好了」、「身為10幾年的會員，我認真考慮退卡了」。但也有民眾認為，「漲150還ok啦，一個商品的價差差不多賺回來了」、「我覺得還好，哪一家賣場買到不喜歡的貨、或難吃的食物，還可以讓你不問理由退貨的」、「沒有我想像的多欸」。
