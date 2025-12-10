美式越野經典回歸！Jeep重返台灣 比拚TOYOTA

台灣的越野車市場迎來了生力軍，睽違15年美式汽車品牌Jeep重返台灣市場。（圖／東森新聞）





台灣的越野車市場迎來了生力軍，睽違15年美式汽車品牌Jeep重返台灣市場，首發推出兩款車型，還公布如果台美零關稅的話，售價可以壓在200萬元有找，而直接的競爭對手，就是TOYOTA、LandCruiser跟Defender，為越野車市開啟新戰場

粗曠方正外型，直列式7槽格柵水箱護罩，還有圓型LED頭燈，種種經典的元素，搭上超長車身，車門車頂都能拆下來，美式越野汽車品牌Jeep，帶著美式硬派精神，回來了。看看這粗獷的外型，睽違15年，越野傳奇重返台灣市場，而且還一次推出兩款車型，不過不要看他外觀硬派，其實內裝非常豪華舒適。

廣告 廣告

車內標配7吋數位儀表，及12.3吋中控螢幕，高檔皮質座椅還有加熱功能，動力方面搭載2.0升4缸渦輪引擎，可輸出272匹馬力，搭配8速手自排變速箱，零百加速只要7.6秒就能完成，售價方面如果零關稅，搭上十萬政府補助，起售價200萬有找。

義美董事長高志尚：「資本市場好的話就很多人受益只是擔心，現在如果早宣布關稅的事，可能傳統產業就跟著會好，不然大家現在有一點擔心，但我希望應該不會到，原來想的那麼高。」

汽車集團執行長吳睿弘：「台美關稅談判走到最後的階段，在這個時候引進美國的純正的美國汽車品牌來台灣，是最好的時間點，因為我想等到正式宣布之後才引進，其實對於我們汽車公司來講，還有很多法規認證的作業流程要做，所以我們決定提早作業。」

在泥濘道路上也能飛快前進，號稱開不壞的陸地巡洋艦，張狂運動外觀，剛硬的水平線條，最大輸出馬力204匹，底盤剛性比過去更強化，成為硬派越野車迷眼中的夢幻車型。

還有這台英倫豪華越野車JLRDefender，採五門設計外觀保留經典造型，上山下海涉水深度可達1公尺，高底盤設計在越野跟道路都更靈活，旗艦車款最大馬力可達600匹，也是深受不少越野玩家喜愛。

汽車達人曾彥豪：「主要訴求是純種的越野車，所以在台灣的話，其實競爭對手不多，算是一個比較獨特的市場品牌。」

隨著經典美式吉普車回歸，也為台灣越野車市開啟新戰場。

更多東森新聞報導

WBC／徐若熙高度意願打經典賽！曾豪駒讚：台灣最頂尖投手

WBC／美國隊星光熠熠！費城人重砲、道奇冠軍鐵捕確定參戰

WBC／今年台灣唯一大聯盟球員！鄧愷威強烈意願打經典賽

