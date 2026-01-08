美強勢執法 連扣2艘非法油輪

記者丘學陞／綜合報導

美國7日2度強勢執法，以違反對委內瑞拉制裁禁令為由，與英國聯手在北大西洋扣押冒充俄油輪的「馬利內拉號」；隨後又在加勒比海查扣無國籍油輪「索菲亞號」，展現打擊走私與恐怖主義決心。

原名「貝拉1號」的「馬利內拉號」，上月駛入委內瑞拉近海，在美方攔阻下逃往大西洋，且疑為規避美方禁令、變更國籍與船名，改掛俄國旗幟；美國海岸防衛隊「孟若號」國安巡防艦一路監控，儘管俄國艦艇試圖護航，但美國歐洲司令部與英國國防部合作，並出動陸軍第160特戰航空團直升機，搭配海軍「海豹」特戰部隊執行登船與扣押（VBSS），順利完成執法行動。

美南方司令部稍後也宣布，在加勒比海海域查扣自委內瑞拉出發的「索菲亞號」。由於該船滿載原油，美方指控該艦為非法走私原油的「影子艦隊」之一，以違反制裁禁令為由，將該船押解至美國境內接受處分。

美國土安全部長諾姆表示，這2次查扣委國有關船隻行動，有賴於多邊合作。英國國防大臣希利則指出，「貝拉1號」是俄國與伊朗合作規避制裁的具體跡證。

諾姆表示，美國單日2度查扣與委國有關船隻，展現打擊海上非法行動的決心。（達志影像／美聯社）

紅外線影像顯示，美直升機懸停於「索菲亞號」油槽甲板上方，讓人員繩降實施登檢。（取自美國土安全部長諾姆「X」）