美強化日韓同盟 日學者：因應北韓威脅與鞏固印太

美國總統川普(Donald Trump)亞洲行與盟國日本、南韓的國家元首會晤，他在日本與首相高市早苗一同在駐日的核子動力航空母艦華盛頓號熱絡互動；在南韓則同意南韓打造核子動力潛水艇。日本皇學館大學准教授村上政俊接受央廣訪問時指出，南韓的用意是因應北韓威脅，而川普在橫須賀港的美軍航空母艦上發表演說，除了展現美日同盟堅定，也釋放出美軍在東北亞地區的核武威懾能力，箝制中國擴張。

美國總統川普的亞洲行與日本首相高市早苗、南韓總統李在明會面，除了磋商經貿問題，美日、美韓的元首峰會也觸及區域安全問題。川普與高市早苗熱絡互動，宣示美日同盟要進入黃金時代，而川普與李在明會談時，則同意南韓打造核子動力潛水艇。

廣告 廣告

東北亞引入核子動力潛艦 日韓各有安全假想敵

相較於「川習會」的公開資訊以經貿議題為主，川普和區域盟友的會談也聚焦區域安全問題。日本皇學館大學現代日本社會學部准教授村上政俊6日接受央廣訪問時指出，日本與南韓的安全層次不同，建造核子動力潛艦的目標是因應北韓威脅；而外界揣測日本推動擁有「新動力潛艦」可能包括核子動力潛水艇，日本的用意則是要維繫區域安全穩定。他認為，若之後日本與南韓都有核子動力潛艦，東北亞區域安全將更加穩固。

川普、高市華盛頓號同台 劍指中國？

村上政俊分析，日本的假想敵包含中國、北韓、俄羅斯，日本強化美、日、韓安全合作，目的是嚇阻北韓；而日本與美國、菲律賓、澳洲的合作則是要鞏固印太地區的安全。村上政俊也指出，高市早苗與川普在美軍駐日本橫須賀港的航空母艦華盛頓號上同台亮相，背後也釋放不同訊息。

村上政俊說：『(原音)川普跟高市早苗同時訪問華盛頓號，華盛頓號是美國境外的唯一的美國的核動力的航母，所以對區域安全來講的話，這個航母是非常重要的，尤其是對中國的核實力非常重要的一部分，所以川普跟高市早苗同時在他們這個訪問的非常重要的，非常標誌性的這個行動。』

高市早苗主政 台日安全合作有望更深化

日本首相高市早苗就任後，外界關注台日安全合作是否有進一步升級的可能。村上政俊表示，高市早苗因為與台灣領袖代表林信義合照，可看出高市重視與台灣的關係；加上高市原本對中國的立場就較為強硬，他預期在高市早苗主政下，台日關係將會進一步深化。

村上政俊也表示，高市早苗秉持「安倍路線」，除了非官方的互動，官方層級的互動也有機會提高。村上政俊說：『(原音)當然這個非官方的渠道越來越頻繁，現在很多活動舉行，非官方或1.5軌的交往也是重要，當然您提到的這個軍方或官方的交流應該會提高的』

日本政府評估成立新的情報單位「國家情報局」，集結主要來自警察廳、外務省、防衛省情報部門的人員強化政府情報職能。新的國家情報局將直屬首相與內閣官房長官；媒體指出，此舉的目的是強化首相官邸主導的情報活動。

村上政俊認為，日本內閣的規劃與周邊情勢發展有關，日後若成立新的情報單位，台海情勢的動態一定會包括在蒐集資訊的範圍內，也凸顯日本內閣日益重視台海議題的立場。(編輯：陳士廉)