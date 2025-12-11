美強扣委油輪 搶奪重油做抗中資源 國際油價漲
美國海上打擊委內瑞拉運毒船行動已經升級，美國司法部公布影片，顯示美國海防隊登上一艘委國油輪，並且強行扣押。委國政府痛批，這項行動已經構成海盜行為。專家分析，川普施壓最主要目的，是為了委內瑞拉的重質原油，而這也使得國際油價止跌回升。
宛如好萊塢動作片，全副武裝的部隊，從直升機垂降而下，強行登船迅速行動，這段由美國司法部，所公布的畫面是國土安全部和海防隊，在委內瑞拉外海扣押一艘委國油輪的過程。
美國打擊委國運毒船，現在還盯上石油交易，氣得委國大喊根本是強盜。委內瑞拉總統馬杜洛故作輕鬆地唱歌，但是川普不領情，還加碼表示，哥倫比亞恐怕也跑不掉。
聖保羅大學研究學者皮爾斯：「核心問題是搶奪自然資源，委內瑞拉擁有已知世界最大的石油蘊藏量。」
委內瑞拉石油蘊藏量超過3000億桶，甚至比沙國還要多，委國原油多為礦物質含量較高的重油，比較適合大型船隻，對和中國競爭霸權的美國來說，是不可或缺的資源。
馬杜洛雖然一直呼籲和平，但是川普已經鐵了心，看來一場衝突似乎無可避免。
