美強調 對日防衛承諾堅定不移

日相高市早苗的「台灣有事」言論，引發大陸不滿並祭出反制措施。美國國務院20日主動重申，對日本防衛的承諾堅定不移，還提到，無論在台海、東海或南海，美國堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在社群平台X發文表示，「我們對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，包括日本施政權下的尖閣諸島（即釣魚台）」。美日同盟仍是印太區域和平與安全的基石。

廣告 廣告

日本《讀賣新聞》指出，此舉再次表明，《美日安保條約》第五條規定美國對日防衛義務，適用於尖閣諸島。此舉亦旨在牽制陸方，警示其勿升級對日施壓手段。韓國《朝鮮日報》旗下媒體《Chosun Biz》也認為，大陸與日本對立加劇之際，美國政府在對高市及台灣表達支持。

先前國務院回應媒體相關詢問時，都未提到美日同盟或日本防衛，僅回覆說美國反對任何一方片面改變現狀，支持兩岸對話，也期望兩岸分歧透過和平方式，並在不受脅迫的情況下，以兩岸人民都能接受的方式解決。

日本內閣官房長官木原稔21日在首相官邸會晤美國駐日本大使葛拉斯，葛拉斯於會後向記者表示，「我向木原先生傳達了明確無疑的訊息，即美國對日本的支持堅如磐石。」

葛拉斯又說：「中國鄰國多半看到的，是中國施壓的強硬面貌而非友善姿態。此類不必要的威脅將損及互信，破壞區域穩定。」

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松20日出席美國參議院的聽證會，在回應相關議題時指出，如果大陸對日本採取經濟手段，「我們需要某種類似第五條款（Article Five）的經濟機制，讓各方能在中國這麼做時集體反制。」

杜如松指出，拜登政府時期曾試圖建立這種機制，不過沒有成功，但在國會的支持下，他認為可以達成。第五條款指的是《北大西洋公約》第五條（集體防禦條款），它規定對任何北約成員國的攻擊，即被視為對所有成員的攻擊。