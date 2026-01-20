美微波武器「雷歐奈達」 首擊落光纖無人機

記者廖子杰／綜合報導

美國國防科技新創公司伊比魯斯（Epirus）旗下「雷歐奈達」（Leonidas）系列導能微波武器，近期成功擊落光纖無人機目標，締造微波能量脈衝技術有效反制光纖無人機的公開首例，也有望填補現有電戰防禦缺口。

軍聞網站「歐洲國防工業」報導，根據伊比魯斯13日發布影片，其上月於未公開美軍測試場地，運用高能微波武器「雷歐奈達」，成功癱瘓1架光纖無人機，使之失控墜毀，驗證該裝備對抗光纖無人機的能力。

伊比魯斯公司表示，目前烏俄戰場廣泛應用的光纖無人機，相較其他以無線電頻率控制的無人機系統，因仰賴極細的光纖電纜傳輸訊號，能更有效抵禦傳統電戰反制措施干擾，因此在美國陸軍去年8月公布的分析報告中，指其對反無人機系統構成重大挑戰，且「極難探測和鎖定」。

「雷歐奈達」採非游離輻射（Non-ionizing Radiation）與無線電射頻（RF）技術，透過軟體控制、設置於大型面板上陣列發射器，將微波能量集中於空中精確位置，從而損壞無人機電子設備，還可讓操作人員控制失控無人機的墜落位置，最大限度降低附帶損害。伊比魯斯執行長洛里認為，光纖導引無人機的普及，標誌著無人機戰爭的重大轉變，也暴露反無人機防禦日益擴大的作戰缺口，而「雷歐奈達」正是解決及彌補此問題絕佳利器。

「雷歐奈達」系列2022年曾獲選為美陸軍「間接火力防護能力」（IFPC）項目，並自2023年底起交付陸軍和陸戰隊展開測評，展現優異性能；其能與史崔克8輪甲車或輕型戰術輪車等載臺整合，滿足作戰快速空運與部署需求，「可更換放大器模組」（LRAM）設計，還可視任務需求，在其他載具增加陣列發射器模組規模，提升脈衝能量功率，應對各種先進威脅。

「雷歐奈達」導能微波武器成功癱瘓光纖無人機，創首例。（截自伊比魯斯YouTube影片）

「雷歐奈達」多次驗證其優異反無人機能力，未來有望進一步提升美軍防空能量。（取自伊比魯斯公司「X」）