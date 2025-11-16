美德兩國、國際刑警組織皆打臉中方「全球追捕」... 黃帝穎酸：韓國瑜「舔共立場」也被打得滿地找牙

民進黨立委沈伯洋遭中國發布通緝，並揚言可能透過國際刑警組織全球追捕，引發外界諸多爭議，而身為立法院長的韓國瑜面對總統賴清德「保護自家立委」的呼籲，卻要求先撤回台獨黨綱和境外敵對勢力說法，引發外界譁然。對此，律師黃帝穎指出，中國片面通緝遭美國、德國以及國際刑警組織打臉，皆發聲直指其全球通緝無效，而韓國瑜的「舔共立場」也同樣被打得滿地找牙。

黃帝穎表示，中國片面通緝沈伯洋，中國官媒央視更宣稱對沈伯洋「全球抓捕」，但中國的政治通緝明顯不符國際法，遭到國際三大咖打臉。

黃帝穎指出，第一個就是美國打臉中國對沈伯洋通緝等於威脅言論自由，美國國務院針對此事表示，對中國通緝沈伯洋深表關切，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範。他說明，簡言之，美國國務院已表態不認同中國通緝沈伯洋，全球民主國家就不可能理會中國對沈伯洋發佈的「全球通緝」。



黃帝穎說，德國同樣用行動打臉中國對沈伯洋的通緝無效，他們不只未理會中國對沈伯洋的全球通緝，德國國會更用行動打臉中國，邀請沈伯洋以台灣立法委員身分出席國會聽證會，在國際場合證明中國對沈的全球通緝根本無效。



黃帝穎說，再來是國際刑警組織引世界人權宣言打臉中國，該組織針對中國說法回應，紅色通緝令申請須經審查，且依據「世界人權宣言」不得涉及政治性質活動，等於打臉中國對沈伯洋的通緝在國際法上根本無效。



黃帝穎也酸，中國蠻橫通緝沈伯洋，立法院長韓國瑜不只未譴責中國，竟反而藉勢要求總統賴清德先撤回中國是「境外敵對勢力」。他指出，對比明顯，台灣總統護國立場未變，美國、德國及國際刑警組織紛紛打臉中國對沈伯洋通緝無效，國際三大咖順手把韓國瑜的「舔共立場」打得滿地找牙。

(圖片來源：三立新聞網、韓國瑜臉書)

