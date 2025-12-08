美快要逼到烏低頭! 白宮稱「只剩10公尺」、烏認談判艱難 川普兒子還嗆聲.....

北約持續援助烏克蘭，讓俄軍難以突破戰線。圖為俄烏戰爭示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 一國之君歷史研究

[Newtalk新聞] 烏克蘭戰局在冬季前夕再度浮現外交震盪。根據 X 帳號 NOELREPORTS 報導，烏克蘭總統澤連斯基證實，烏國國防部長 Umerov 與 Hnatov 將從美國前往歐洲，他們在美方安排下參與了非公開的和平管道談判。澤連斯基表示，他期待完整簡報，特別是美國轉述的「來自莫斯科接觸」內容，以及美方願意在談判中調整的項目。此外，他提到近期與威特科夫 ( Steve Witkoff ) 和川普女婿庫許納 ( Jared Kushner ) 的通話是「建設性但艱難」，後續相關會晤將在倫敦與布魯塞爾進行。

與此同時， X 帳號 rainbow7852 提到，美國前總統川普陣營近期對烏克蘭的態度愈發尖銳。小唐納德·川普暗示，若烏克蘭無法達成和平協議，他的父親可能「會放棄烏克蘭」。他談到基輔腐敗問題，並形容澤連斯基是左翼的「近乎神明」人物。小川普在多哈論壇上表示，他父親的優勢在於行事難以預測，並警告烏克蘭不要期望美國給予無條件支持。

烏軍全力殲滅入侵紅軍城的俄軍。 圖：翻攝自 X@alloveragain

rainbow7852 亦整理捷克總統彼得·帕維爾的示警。他在接受《星期日泰晤士報》訪問時強調，西方國家在烏克蘭戰爭中絕不能向俄羅斯讓步，並把當前局勢比擬為 1938 年歐洲對捷克斯洛伐克的妥協。他直言，若讓普丁取得勝利，將被視為民主陣營的失敗，混合攻擊與對歐洲施壓只會升級。帕維爾說：「我們絕不能允許烏克蘭輸掉這場衝突。暴力威脅、侵犯領空、縱火襲擊和其他混合攻擊只會愈演愈烈。」

同來源另指出，從川普團隊與俄羅斯政權的多次互動細節來看，川普政府國家安全戰略中公開宣稱「俄羅斯是戰略合作伙伴」、而歐洲則成為主要對象的立場並非偶然。俄羅斯總統助理烏沙科夫說：「賈里德·庫什納在克里姆林宮與普丁會面時給普丁留下了深刻的印象。」並補充：「對庫許納而言，了解我們總統的為人，以及他與美國人會談的理念和原則至關重要。從這個意義上說，這次會面非常成功。我也可以說，我們的總統也覺得庫許納相當平易近人、令人喜歡。」

賈里德·庫許納在克里姆林宮與普丁會面時給普京留下了深刻的印象。圖：翻攝自 rainbow7852

另一方面，《 NEXTA 》報導指出，針對烏克蘭的和平協議已「幾乎準備就緒」，僅剩兩項關鍵問題造成卡關：扎波羅熱核電廠的地位與頓內茨克地區的安排。川普政府特使 Kellogg 在雷根中心國防論壇上表示：「衝線前的最後十公尺最難。如果我們能解決這兩個問題，其他一切就會到位。」

