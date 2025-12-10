美恐無力保台！五角大廈「優勢簡報」曝：武器抵台前將被摧毀

《紐約時報》8日取得並揭露美國國防部機密文件「壓倒性優勢簡報」（Overmatch Brief）內容，報告指出，若中國大陸對台灣發動軍事行動，即使美國介入協防，美軍戰敗的可能性仍然很高。報告評估，中國大陸具備在美國大批先進武器接近台灣之前就將其摧毀的能力。

報告認為大陸已儲備高達600枚高超音速武器，有能力擊沉美國最新的福特級航母。 （資料照／《美聯社》）

南韓《朝鮮日報》10日引述《紐約時報》報導，這份由五角大廈作戰測試與評估主任辦公室編撰的年度機密報告，總結了過去一年提交給白宮高級官員的關鍵軍事問題，主要內容概述了中美衝突可能發生的各種情景。

據報導，該報告內容基於模擬戰時情境的兵棋推演，預測即使是美國海軍最新型的「福特號」（Gerald R. Ford）航空母艦，也無法在中國大陸攻擊下倖存。簡報舉例，美國最新部署到加勒比海，針對馬杜洛（Nicolás Maduro）領導的委內瑞拉政府的「福特號」航母打擊群，雖然在對抗貧弱國家時可能具備強大火力，但面對新型攻擊形式卻「極度脆弱」。

報告特別點名中國大陸近年已儲備高達600枚高超音速武器，這是「新型攻擊形式」的代表性例子，有能力擊沉美國最新的福特級航母。這種武器能以超過音速5倍的速度發射，即便是最先進的軍力也難以攔截。報告也評估「中國具備摧毀美國偵察與通訊衛星的能力」。

福特號打擊群。（圖／翻攝美國海軍官方X）

《紐約時報》指出，20年前美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，當時中國大陸飛彈庫存規模相對較小、打擊能力有限。但如今情勢已變，中國大陸現在擁有足夠的飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前就將那些武器摧毀。

報告指出，美國在先進武器的快速研發方面已經落後中國大陸與俄羅斯，原因在於「過度依賴昂貴且脆弱的武器」。報告也提到，美國國防支出占國內生產毛額（GDP）比例為3.4%，是80年來最低水準，這已威脅美軍實力。報告並將人工智慧、網路戰和生化戰視為持續存在的威脅。

美國國防部長赫格塞斯曾表示兵推結果每次都輸。 （資料照／《美聯社》）

這並非國防部首次承認美軍在對中國大陸戰力上處於劣勢。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）11月曾提及內部兵推結果，表示「我們每次都輸」。《紐約時報》也提到，2021年拜登（Joe Biden）政府時期，一名白宮高層官員在閱讀「壓倒性優勢簡報」後臉色發白，該報告評估「中國已針對美國可能部署的任何軍事策略準備好分層反制措施」。

《紐約時報》形容報告內容「一致且令人震驚」，強調必須有效強化軍力，並指出「美國需要強大的軍隊，目的不是挑起戰爭，而是避免未來衝突」。報告本身也強調盟友必須增加國防支出，指出「全球資源調動是因應中國軍力擴張所必須的」。觀察人士預測，川普政府接下來將更強烈要求自由世界的盟國提高軍費。

