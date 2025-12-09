美恐陷無人機版珍珠港時刻 AI武器成關鍵

雖然美國國防部的無人機複製者計畫，實際部署不如預期，但美國還是積極邁開腳步，五角大廈直言美國正面臨無人機版珍珠港時刻。面對戰爭邏輯重寫，AI自主武器、軍規無人機群快速崛起，國防科技新創正與軍方，共同打造下一代空戰系統。未來戰爭可能不再是飛行員對決，而是演算法與自主系統的速度戰爭。

平靜的街道邊公寓突然發生爆炸，無聲無息的攻擊，已成為過去兩年烏克蘭日常。不同於傳統火箭或戰鬥機，一架無人機就能造成致命破壞。據分析，俄軍約七成的傷亡與無人機相關，這場俄烏戰爭也成為無人機戰術的實驗場。新南威爾斯大學資深講師莫羅伊指出：「無人機便宜且無處不在，不僅能摧毀敵方60%至70%的武器，還造成高達80%的傷亡。」這不只是戰術變革，更翻轉了戰爭邏輯。五角大廈坦承，美軍在反制無人機技術上落後，形容面對的是「無人機版珍珠港」。

國防科技公司總裁曾布蘭登表示，美國計劃部署數百萬架無人機，核心在AI與自主技術，「不可能訓練數百萬名飛行員」。因此推動「複製者計畫」，在印太地區部署數千架無人機及自主作戰系統，以AI無人機群先發制人。Shield AI開發的X-Bat戰鬥機，完全由人工智慧操控，具備長距離飛行、彈藥攜帶與自主作戰能力。國防科技公司執行長史提爾表示：「這架飛機可在任何國防需要的環境執行任務，重新定義速度與反應極限。」

莫羅伊補充，近期70%的衝突中使用無人機，從2010年的3個國家增加到2025年的118個國家，無人機已從附屬武器轉變為戰爭核心。然而，美國無人機產業過度依賴中國供應鏈，從電池到感測器，中國掌握全球九成份額。美國政府推出「藍色無人機系統計畫」，嚴格審查供應鏈安全。市場研究預估，美軍用無人機市場將從2024年的137億美元成長至2030年的281億美元。

史提爾表示，公司收入已達數億美元，今年將翻倍，「未來成長潛力強勁」。美國政府打造分散式智慧戰網，由資料分析公司提供大腦、電信公司提供神經網路，Shield AI等企業負責無人機群建構，掀起國防科技革命。曾布蘭登說：「我們希望這架飛機成為新一代F-16，如同F-16是全球部署最廣的戰機。」無人機不僅升級戰力，也連結科技產業，重寫全球戰爭規則，美國國防部的訂單正讓相關產業全速飛行。

