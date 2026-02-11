美恢復委內瑞拉石油交易 授權企業參與油氣開發

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國今天進一步放寬對委內瑞拉石油產業的限制。由於委內瑞拉先前已解除國有部門的管控，美方如今擴大允許美企進入當地從事石油業務。

法新社報導，美國財政部發布1項許可，放行若干涉及委內瑞拉政府及委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的商業往來，藉此提供在委國「探勘、開發、生產石油或天然氣」所需的物資、技術與軟體。

美國財政部另發布許可，授權港口及機場營運所需的特定交易；而第3份文件則開放部分與委內瑞拉產油相關的活動。

美國總統川普（Donald Trump）1月3日對委內瑞拉發動致命轟炸行動、推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，隨後施壓卡拉卡斯（Caracas）當局開放油田給美國投資者進入。

川普支持馬杜洛的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接掌政權，條件是她必須讓華府得以進入這個擁有全球已探明石油儲量最大的國家。

根據美國媒體報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）計劃於未來某個時間點前往委內瑞拉，進行石油相關會談。

自2019年起遭美國制裁的委內瑞拉，擁有全球約1/5的石油儲量，過去曾是美國主要原油供應國之一。（編譯：蔡佳敏）1150211