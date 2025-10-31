美恢復核試 朝野反應兩極 外媒指陸 重啟羅布泊建設

美國總統川普在與大陸國家主席習近平會面前夕，於社群媒體發文宣布，已指示戰爭部立即啟動核武測試程序，國會朝野反應兩極。《紐約時報》10月30日報導稱，中國正同步重啟新疆羅布泊核試驗場建設，包括新掘地下隧道，似在對外釋放「對等回應」訊號。

路透報導，川普此舉結束自1992年以來的實質性停止核試，掀起各界強烈反應與不安，被外界視為在對華、對俄日益緊張地緣政治背景下的戰略示威，也可能導致新一輪軍備競賽。

川普在社群平台說：「因為其他國家有核試計畫，我已指示戰爭部依對等原則啟動核武測試程序」，並強調是為了維持美國的戰略優勢。白宮與戰爭部在最初數小時僅發表有限說明，外界仍不清楚具體時間表、測試型態（全面性爆炸或低當量／亞臨界試驗）以及將在哪些設施進行。

《紐約時報》報導，川普此令可能受俄羅斯總統普丁日前宣稱成功測試核動力水下無人載具「海神」的刺激。

《紐時》及相關衛星影像分析報告曾披露，羅布泊近年來有鑽井與隧道工程、支援設施重建與新建跑道等跡象，雖不能直接證明即將實施核爆試驗，但足以讓西方情報部門、外界專家與區域國家警戒。北京一再否認會核試，並稱相關報導是「危言聳聽」。

《華盛頓郵報》報導，國會兩黨反應明顯分歧。共和黨人多數表態支持，稱這是強化威懾、回應俄中核能與飛彈現代化重要訊號；但與多名民主黨與跨黨派「禁止核擴散」倡議者立即抨擊，警告恢復核試將破壞多年來建立的「零檢測」國際慣例，可能引發全球放寬禁令、危及環境與公共健康，且技術上成本高昂且需時間重建測試能力。

英國《衛報》報導，國際社會與美潛在對手反應迅速；俄方警告，若有人放棄停試，俄國將「做出相應回應」；中國、伊朗等國也公開批評美國此舉可能引發軍備競賽，並動搖全球核不擴散體系。美國的歐洲盟友關切之餘，多為低調。

印度新德里電視台報導，在川普下令之際，外媒也指出過去數年中國在新疆羅布泊主要核試場，有可觀的建設與現場活動，引發外界對北京可能重啟試驗的關切。