美情報顯示「伊朗計畫攻擊美軍基地」川普：將以非常強大武力反擊

[Newtalk新聞] 美國國務院收到情報顯示伊朗正計畫攻擊美國在當地的基地，美方引述美國總統川普（Donald Trump）的發言強硬警告，若美國資產遭受攻擊，美國將以「非常強大的武力」應對。伊朗外交部17日嚴正否認美方指控，反控這是華盛頓當局在煽動地區緊張局勢的手段。

美國國務院波斯語帳號在社群平台X（前推特）發文寫道，目前掌握的情報顯示，伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）正準備針對美國在該地區的基地採取行動。華府當局正密切監控局勢發展，並已做好萬全準備。該則貼文更直接引述川普的發言指出，所有選項「都在桌面上」，任何針對美國資產的攻擊都將面臨「非常、非常強大的武力」回擊。

美國國務院最後更嗆：「別拿川普總統開玩笑。」對於美方的指控，伊朗外交部發言人巴格埃（Esmail Baqaei）全盤否認德黑蘭當局有任何攻擊計畫並指稱，美方這些說法只是華盛頓當局為了煽動地區緊張局勢的手段，完全符合美國長期以來在該地區製造「不穩定」的一貫政策。

巴格埃強調，伊朗武裝部隊守護國家主權的決心堅定不移，將持續增強軍事與防禦能力。這是一個「顯而易見」的事實，只要面臨任何形式的侵略，伊朗伊斯蘭共和國都將做出「堅決且果斷」的回擊。伊朗目前的國防部署純粹是為了保衛國家安全。不過，任何敵對行動都將激起伊朗強而有力的回應。

