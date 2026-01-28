美情資質疑委國臨時總統配合度 盧比歐開嗆：不合作就動武

美國國務卿盧比歐，1月22日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表講話。（美聯社）



美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普同意與委國臨時總統羅德里格斯合作，但美國情報部門對羅德里格斯的配合度產生疑慮；國務卿盧比歐更準備公開警告，若對方偏離華府期待，不排除再度動用武力。同時，美方也似乎正著手規劃在委內瑞拉建立中央情報局據點，試圖深化美國對該國未來走向的影響力。

美國於1月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），當時的副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在華府的支持下宣誓成為臨時總統後，如履薄冰。然而，在羅德里格斯上任快要一個月之際，面對美方持續要求委內瑞拉遵循華府路線，特別是在獲取該國的龐大石油資源訴求後，開始對美國表達反彈。

廣告 廣告

她25日在東北部城市普克魯斯港（Puerto La Cruz）對一群石油工人表示，「華府對委內瑞拉政治人物下命令（order），已經夠了。（Enough）」並補充，「讓委內瑞拉政治來解決我們的分歧和內部衝突。為了應對國內法西斯主義和極端主義所帶來的後果，這個共和國已經付出了沉重的代價。」

委國未切斷與中俄伊朗關係 美情資質疑羅德里格斯配合度

美國官員曾公開表示，他們希望羅德里格斯斷絕與伊朗、中國和俄羅斯等盟友的關係，包括將這些國家的外交官和顧問驅逐出境，但羅德里格斯至今未採取類似行動。本月初，上述國家的代表均出席羅德里格斯的就職典禮。

路透社報導，但羅德里格斯本月稍早宣誓就職時，伊朗、中國與俄羅斯等國都有代表出席，截至目前她仍未公開宣布將採取相關行動。

4名知情人士指出，美國內部情資報告顯示，目前還不清楚羅德里格斯是否完全支持美國在委內瑞拉的戰略。美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）15日曾前往委國首都卡拉卡斯，與羅德里格斯討論政治前景，但無法確定會談是否改變美國情報部門的看法。

美國持續施加最大影響力 仍盼與委國繼續談合作

如果羅德里格斯與美國的對手斷絕關係，將為美國投資委內瑞拉能源領域提供更多機會。但若無法掌控她，可能會削弱華府試圖在遠端主導該國臨時統治者，並避免美國被迫更深度地軍事介入委內瑞拉。

一位匿名美國高官表示，美國總統川普對委內瑞拉領導層「持續施加最大影響力（leverage）」，並「期望這種合作能持續下去」。

雖然羅德里格斯25日說她「受夠」美國命令，但2名消息人士透露，美國官員在近日與她進行了正面的通話。另有2名消息人士說，鑒於川普政府先前已公開支持羅德里格斯，再加上目前除了與羅德里格斯合作之外，也找不到其他即時替代方案。

但一位聽取過委內瑞拉政策簡報的消息人士說，美國官員正在與該國高層軍事和安全官員建立聯繫，以防他們決定改變策略。

「羅德里格斯清楚馬杜洛下場」 盧比歐：不合作就動武

美聯社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）計畫於28日在參議院外交關係委員會的聽證會上表示，美國並未與委內瑞拉處於戰爭狀態，且該國的臨時領導人目前仍在配合；但他也指出，在馬杜洛被捕後，若有需要，川普政府並不排除動用更多武力。

根據國務院27日公布的開場發言稿，盧比歐將表示，「若其他手段失效，我們準備動用武力確保最大程度的合作。」並補充，「我們希望這種情況不會發生，但我們絕不會迴避對美國人民的責任，以及在西半球肩負的使命。」

盧比歐將指出，羅德里格斯除了服從川普的要求外，幾乎別無選擇。「羅德里格斯非常清楚馬杜洛的下場。我們相信，她自身的利益與推進我們的關鍵目標是一致的。」他指出，這些目標包括，向美國公司開放委內瑞拉的能源部門、提供生產的優先准入權、使用石油銷售所得購買美國商品，以及停止向古巴出口補貼石油。

美國計畫在委內瑞拉建立CIA據點 主導美國重返布局





美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據多名熟悉相關規劃的消息人士指出，CIA正秘密致力於在委內瑞拉建立永久的美國據點，並在其中主導川普政府計畫，藉此對該國未來施加其新取得的影響力。

消息人士補充說，雖然國務院將成為美國在當地的主要的長期外交存在，但鑒於鑑於馬杜洛下台後，委內瑞拉仍處於政治過渡期、且安全局勢不穩，川普政府很可能會高度依賴CIA來啟動重新進入該國的過程。一名消息人士表示，「國務院負責插旗，但CIA才是真正的影響力所在。」他指出，該局的短期目標包括為外交努力鋪路，包括與當地人建立關係，並提供安全保障。

該名消息人士表示，短期內，美國官員可能會在正式大使館設立之前，先在一處CIA附屬設施運作，藉此開始與委內瑞拉政府內不同派系成員、以及反對派人物進行非正式接觸，並鎖定可能構成威脅的第三方。

另一名熟悉持續規劃討論的消息人士指出，CIA很可能將負責向委內瑞拉官員簡報與中國、俄羅斯和伊朗等對手有關的美國相關情報。但一名美國前官員表示，「如果要就中國、俄羅斯和伊朗的疑慮向委內瑞拉進行簡報，那不會是由國務院來做。國家情報總監（DNI）必須先決定哪些情報可以解密並對外分享，接著才會由情報人員來進行簡報。」

更多上報報導

西班牙宣布50萬非法移民可就地合法 移民管控執法將外包非洲國家

路透揭哈瑪斯解除武裝前想先卡位 力推把萬名警察送進加薩新行政體系

【有片】G7同意強化稀土供應鏈應對中國管制 日船探勘稀土遭中船干擾