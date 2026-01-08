美感從廁所開始 北市耗資1.5億優化校廁

學生如廁時，也能發現生活之美。(北市教育局提供)

校園中最常被使用、最易被忽略的空間，既不是教室也不是操場，而是人人都用得到的廁所。台北市教育局8日表示，目前推動校園廁所優化工程，114年完成38所學校廁所改善工程，115年預計逾1.5億元改善31校廁所，將廁所轉化為兼具美學價值、衛生品質及教育意涵的生活環境。

北市教育局指出，這次完成優化的學校均依據使用者需求、校舍現況及校園文化特色，逐一打造具有亮點、故事性及教育功能的如廁空間。辛亥國小針對過往陰暗潮濕、通風採光不佳的廁所，進行全面翻新。工程以明亮採光、溫潤材質及友善動線為主軸。

中正國中則整合光影、色彩及材質，營造清朗沉靜的整體氣質。花磚點綴增添空間故事性，陶磚花窗不僅改善通風，更成為視覺亮點；馬卡龍色調為場域帶來柔和活力，牆面展示為空間注入人文氣息，使原屬功能性場域轉化為兼具美感及情感溫度的生活小天地。

數位實驗高中座落於大樓之中，同時有多個單位存在，如何共榮使用、達到友善廁所的概念，將是學校賦予的設計重點。因此，除了空間的充分利用外，還著重在通風及動線上便利性規劃，以滿足不同單位共同使用。

木柵高工以技術型高中特有做中學、學中用精神推動空間優化。工程從通風、照明、防滑、節能、材質耐久性等面向逐項檢視改善，值得一提的是，學校邀請學生共同參及規劃及討論，讓技職教育核心價值融入環境改善歷程，讓學生透過廁所改造工程，將技職實作精神延伸到生活場域。