美感恩節入運輸最高峰 德州龍捲風毀屋 數百航班取消

美國感恩節假期，在今天進入運輸最高峰，預估是15年來航班最忙的一次。沒想到這時候，德州又遭遇龍捲風襲擊，超過100戶房屋嚴重受損，數百航班被迫取消，讓空中運輸雪上加霜。

美國德州24日遭遇猛烈的龍捲風襲擊，男子在龍捲風侵襲過後到現場查看住家的破壞情況。（圖／達志影像美聯社）

美國感恩節假期運輸高峰正逢德州龍捲風襲擊，造成雙重交通困境。週一德州遭遇猛烈龍捲風，超過100戶房屋嚴重受損，所幸無人傷亡，但數百航班被迫取消。與此同時，今年感恩節假期預計成為15年來航班最繁忙的一次，預估當地週二將有超過52000架航班起降，各航空公司已全面戒備，面對天氣挑戰和龐大客流量。

德州週一遭遇猛烈龍捲風襲擊，行車紀錄器畫面顯示高速公路不遠處的天空被漩渦狀灰雲籠罩。休斯頓地區近日氣溫較高，冷鋒來臨前天氣不穩，導致龍捲風突襲。一位德州受災居民表示，龍捲風大概持續了約20秒，接著房屋就遭到嚴重破壞。

從空拍畫面可以看到，多間房屋嚴重毀損，超過100戶家庭受到影響，有些住戶甚至連屋頂都被掀走。另一位德州受災居民提到，他媽媽打電話告訴他，家裡的窗戶被震破，天花板也塌下來了。幸運的是，龍捲風過後沒有傳出人員傷亡。

然而，這次龍捲風災害恰逢感恩節交通繁忙時刻，數百航班被迫取消，使空中運輸雪上加霜。美國聯邦航空管理局FAA表示，這次旅行高峰日預計落在當地週二，將有超過52000架航班起降。航空公司已全面戒備，應對即將到來的龐大客流量。

西南航空網路營運控制總監Justin Lebon表示，他們一天運送約5到60萬名旅客，永遠不知道下一秒會有什麼問題出現。在西南航空位於達拉斯的危機處理中心，約300名員工正監控著800架飛機的動態。儘管之前美國政府停擺導致許多航班被迫取消，但在這個監控團隊的運作下，仍讓高達83%的航班準時起飛降落。不過，接下來的感恩節連假因預估各地會出現惡劣天氣，對航空業來說又是一項艱難挑戰。龍捲風的影響加上預期的惡劣天候，使得今年的感恩節假期運輸面臨雙重壓力。

