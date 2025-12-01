美感恩節民眾忙返鄉 通膨嚴重火雞漲4成

美國總統川普學起火雞叫，邊叫邊抖肩，學得有模有樣，全場哈哈大笑。迎接感恩節，川普參加第二任期內首場火雞特赦儀式，趣味十足卻也飄起濃濃政治味。

感恩節15年來最繁忙 航班運輸量達高峰

川普能一派輕鬆調侃民主黨政敵，全因為美國聯邦政府趕在感恩節前及時重新開門，讓返鄉或出遊的美國人謝天謝地。

美國聯邦航空總署估計，今年感恩節是15年來最繁忙的一次，全美國內航班一週內的搭機人次突破600萬，25號疏運高峰，一天就估計有超過5.2萬架次航班。

受禽流感影響 火雞供給量創40年新低

感恩節少不了要吃火雞，但今年受到禽流感疫情影響。8月以來，全美有超過200萬隻火雞病死，導致今年火雞供給量剩下1.95億隻，創近40年來新低，造成火雞批發價比去年大增44%。

