美感恩節 梅西百貨遊行 估8180萬人出行

圖／達志影像美聯社

11月的最後一個星期四，就是西方感恩節。這一天的傳統，紐約梅西百貨感恩節遊行如期登場，場上共有34顆巨型氣球、28台花車、29名人氣藝人亮相，估計350萬人夾道觀賞。美國汽車協會預計，今年的感恩節假期，將有8180萬美國人出行，行程至少離家約80公里；然而，節日籠罩在美國政府史上最長關門43天的陰影中，搭機人數下降，自己開車的人數，則佔出行總人數的90%。

主持人：「3、2、1，梅西百貨遊行！」

最知名的湯姆火雞（Tom Turkey）駕到。第99屆紐約梅西百貨感恩節遊行，27日和美國人還有世界遊客相會。

廣告 廣告

一段約4公里的遊行路線，由它帶領在場的人「飛向宇宙，浩瀚無垠」，34顆巨型氣球中，巴斯光年（Buzz Lightyear）今年首次加入，足足有4層樓高的它，搶盡焦點。這4顆也是初來乍到，包括任天堂的經典角色瑪利歐（Mario）、萬代的小精靈（Pac-Man）、《Kpop獵魔女團》的藍色老虎Derpy，還有《史瑞克》（Shrek）的一輛大型洋蔥馬車。

而場上28台花車中，泡泡瑪特的Labubu第一次亮相。29名人氣藝人表演中，《Kpop獵魔女團》的主題曲《Golden》原唱，親臨獻唱。

美國民眾：「這是紐約市最棒的活動。」

美國民眾：「超酷的，我從小就喜歡做的事(看遊行)，現在能和我的女兒一起分享。」

美國民眾：「我們這一群人中，有老鳥，也有初體驗者。」

當局預計，共有350萬人不惜頂著攝氏4到9度的低溫，外加每小時40到48公里的陣風，夾道觀看遊行；另有超過3000萬人在電視上收看。在場的CNN記者也被氣氛感染，來一段火雞版的「本是同根生，相煎何太急」秀。

CNN記者 Harry Enten vs. 主播：「來囉，我要咬一口。(我的老天)。我的老天。(Harry穿著火雞裝吃著火雞)。超美味的我的朋友。」

這一天的遊行，早上8點30分，從曼哈頓上西城（Upper West Side）開始，途經哥倫布圓環（Columbus Circle）、第六大道（6th Avenue），再到終點站，34街標誌性的梅西百貨（Macy's）先驅廣場（Herald Square）旗艦店。由耶誕老人向人群揮手，劃下句點。

主持人：「好的各位，耶誕老人進城了！」

這一幕同時標誌著耶誕節慶祝活動的非正式開始。

今年的感恩節5天連假，籠罩在美國政府史上最長43天關門的陰影中。來到各地主要機場，人們不約而同發出這一句驚呼。

旅客：「我以為會人潮擁擠，但其實很舒適，我並沒有等太久。機場沒有很繁忙，票價沒有很貴。」

根據美國汽車協會（AAA），原先預計今年將有創紀錄的600萬人，搭乘國內航班；然而，就在政府關門一個月時，人們擔心航班取消和延誤，選擇觀望；關門的最後一周，美國聯邦航空總署（FAA）一聲令下，要在40個主要機場縮減航班，國內航班訂位，因此創最大幅度下滑，人數預計略有下降。

而在各地主要高速公路，則出現貪吃蛇的堵車潮，因美國人擔心航空狀況沒有保障，轉而開車上路。AAA預計至少7300萬人自己開車，佔感恩節出行總人數的90%。這個一年當中最繁忙的節日，11月25日到12月1日期間，估計將有8180萬美國人出行，行程至少離家約80公里。

然而今年出門，得要當心一場北極寒流，正在橫掃美國五大湖（Great Lakes），包括密西根州和周邊地區。

密西根州駕駛：「你絕對得開向特定方向，因為那陣風會把你直接吹進溝裡，如果你不照做的話。」

當局示警，也有第二個風暴系統，在太平洋西北地區（Pacific Northwest），要人們不能大意。

感恩節的隔一天，就是黑色星期五。根據全國零售聯盟（NRF）估計，從感恩節到周一的「網購星期一」（Cyber Monday），約1億8690萬人會搭上這一波購物潮，創歷史新高。而11月到12月的零售額，預計首次突破1兆美元，年增3.7%至4.2%；只不過，還是不比去年的年增4.8%，顯示人們的消費力略有下降。

更多 TVBS 報導

教宗良十四世感恩節出訪 首站穆斯林為主.土耳其

美和平計畫傾俄！川特使遭爆 教普欽如何跟川談

感恩節赦免火雞 川普想賜名「裴洛西」 消遣民主黨政敵

中日關係急凍.川藉通話促連結 提日相.大豆就是不談台

