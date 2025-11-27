美感教育國際論壇聚焦AI 教育部期待擴張學生想像力

教育部次長朱俊彰致詞。

國家教育研究院院長林從一致詞。

2025美感教育國際論壇合影。

教育部從今天(27日)起一連兩天舉辦「2025美感教育國際論壇」，邀請來自我國、韓國等5國的學者專家分享美感教育經驗，並聚焦AI科技與美感教育的應用，出席致詞的教育部次長朱俊彰表示，希望在科技時代，能借助AI工具，擴張學生的想像力。

教育部次長朱俊彰表示，教育部從102年開始推動美感教育中長程計畫，以5年為一期，今年已經邁入第13年，可看到從美感校園設計到跨域課程，融入很多在地文化、景觀、歷史與產業，甚至還有食材課程，都讓學生的美感教育從教師的課堂走進生活。

朱俊彰次長說，這幾年，教育部推動美感教育成果豐碩，美感校園的改造設計已經有34件在日本Good Design Award、德國iF設計獎等獲得共59項重要獎項，更有許多跨領域的豐富課程，而隨著AI工具的發達，可以融入美感教育，擴張學生的想像力。

「2025美感教育國際論壇」邀請德國、韓國、義大利、墨西哥等國的學者專家與會，分享國際上推動美感教育的經驗及美感教育與AI科技應用，並深刻反思AI驅動的美感體驗如何重塑教育領域的專業身分，提出未來的改革方向。

教育部表示，兩天會議預計有600人參與，會場並策劃「光落下的地方－蕨舒展、覺萌發」特展。論壇同步進行線上雙語直播，提供國內外夥伴共同學習與交流。