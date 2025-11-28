美感教育國際論壇 揭幕

朱俊彰次長與美感團隊計畫合影。（圖：教育部提供）

教育部假政大公企中心舉辦「二○二五美感教育國際論壇」，以「美感即生活：科技人文共舞的在地實踐與國際對話」為主題，邀請來自德國、韓國、義大利與墨西哥等國的專家與臺灣美感教育實踐夥伴，共同探討美感教育的全球趨勢與在地實踐。活動兩天吸引超過六百人次參與，並同步提供線上雙語直播，打造國際交流與共同學習的平臺。

論壇首日邀請臺北市立大學音樂系的管樂組合，以「臺灣好美」為主題進行演奏，為論壇揭開序幕。專題演講由德國慕尼黑市政府都市規劃與建設局公園與遊憩設計部Eva Prasch主任和韓國地方創生實驗室MARTELLO田忠勳(Chung Hoon Jeon)執行長聚焦「美感×創意：一個永續發展的提案」。

教育部朱俊彰次長表示，美感教育在「學習環境」面向上，透過「校園美感環境再造計畫」及「學美·美學－校園美感設計實踐計畫」以設計思考協助學校解決校園環境問題，營造具美感的校園，目前已有三十四件改造成果獲得日本Good Design Award、德國iF設計獎等國內外共59項重要獎項肯定，展現我國校園美感改造的豐沛能量。

此次論壇也特別策劃以「光落下的地方—蕨舒展、覺萌發」特展。參與者穿梭於光影交織的展區，從生活、文化、空間、到科技與人文共舞的展區移動中，以五感覺察感知自己與美的關係。許多參與者表示，論壇讓他們重新理解「美感不只是藝術課，而是一種生活的態度」，更感受到AI科技與人文相輔相成之必要。

兩天活動中，參與者從講座啟發、展覽體驗到實作工作坊，完整感受美感教育的流動與創新。現場許多來自各地學校教育團隊與國際講者交換經驗，建立跨國合作的橋樑。論壇尾聲的綜合座談中，各界代表共同描繪未來願景，在AI科技時代，唯有透過美感培養人的覺察、同理與創造，才能讓科技回歸人文，讓教育成為美好生活的起點。

教育部表示，將持續推動「美感教育」向下扎根、國際連結，支持教師團隊赴國際分享臺灣經驗，也鼓勵學校以美感創新課程與地方文化共構學習場域，落實「美感即生活」，透過美感教育培養人類獨有的想像、情感與倫理思辨，在AI時代展現無法被取代的人文深度與價值。