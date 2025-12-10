美感與機能兼備！用茶几、玄關椅打造年輕世代的空間收納新美學

整理｜Eason 圖片來源｜特力屋



在城市小宅中，一張茶几、一張玄關椅，不只是家具，更是一種生活態度的展現。隨著台灣都會區房價持續高漲，小坪數住宅已成為35歲以下年輕族群購屋的主流選擇。與此同時，另一波來自「老屋繼承」的現象，也讓許多屋主開始思考如何在有限空間裡，打造一個既符合現代生活節奏，又能體現個人風格的家。

在這樣的時代背景下，收納的需求不再只是「東西收好就好」，而是朝向機能與美感並重、設計與實用融合的方向邁進。致力於提升人們居家生活品質的特力屋，其近年來美型收納櫃銷量大幅成長，反映出台灣居住文化正進入一個新的轉型期：「收納即設計」，家不只是藏物的地方，更是生活美學的載體。對於小宅設計來說，每一寸空間都彌足珍貴。這時候，那些「一物多用」的家具就成為室內設計師規劃空間的關鍵角色。

茶几不只是茶几

選擇帶有抽屜、掀蓋或收納空間的茶几，可以收納常用的遙控器、書籍、甚至是生活雜物，維持客廳整潔的同時，也不犧牲美感。選對材質與造型，還能讓茶几成為空間視覺的亮點，為小宅增添設計感。

玄關椅也是收納櫃

結合穿鞋椅＋儲物櫃＋掛勾的玄關系統，是現代小宅玄關區不可或缺的設計之一。它不只讓日常出門、回家更便利，也能妥善整理鞋履、外套、包包，讓第一道生活風景清爽又有序。

都會生活裡的「收納美學」，不只是藏而已

與過去「能藏就藏」的收納方式不同，現代人對收納有了更高的期待。除了機能，他們更在意「看起來是否和整體風格協調」、「是否能展現個人品味」。收納，成了家的延伸，也是個人生活風格的表達。

從玻璃門書櫃、金屬層架到極簡北歐風收納籃，都成為設計語彙的一部分。好的收納設計，不只是隱藏雜物，更能透過材質、色彩與結構的安排，讓整體空間更清爽、明亮、有層次。收納不再只是為了整齊，而是為了創造更美好的日常。在這座節奏飛快的城市裡，小宅並不代表妥協，而是一種選擇──選擇過更有品質、設計感的理想生活。

