美感設計結合原民文化 成功商水花潮之間聯展開拓教育視野

國立成功商業水產職業學校今(23)日舉辦「花潮之間」課程成果聯展，結合美感設計、跨領域美感教育、高職優質化及學習歷程檔案等教育部計畫，由美術、國文、資訊及商業學程跨科合作，帶領學生從文學閱讀出發，深入探索原住民阿美族文化符號，並運用 AI 科技與手編工藝，創作出具備文化深度與設計感的藝術作品。

成果展「圖•紋•心語：我的圖騰故事」作品，以阿美族菱形圖騰為核心視覺符號，將原民文化與現代設計結合，美術科老師劉泄嬉分享，「菱形常被視為眼睛與子宮，象徵生命延續與繁衍，反映阿美族重視家庭的文化價值」，學生除了使用毛線，也結合樹枝等原始材料，用最傳統的編織方式呈現手作飾品，「過程中引導學生反思自己從哪裡來，並培養他們將文化符號轉譯成設計語彙的能力。」

學生在創作過程中，不僅學習技術，更找回文化認同，阿美族學生翁苡馨說，雖然編織毛線的鬆緊度很難控制，但在過程中收穫很多，「阿美族的文化快要消失了，所以我想透過這種方式傳承下去」，她也提到，雖然製作時充滿挑戰，但能做出代表族群的物品，覺得意義非凡。

除了文化傳承，課程也融入環境永續概念，學生蘇柏毅說，「老師教我們利用大自然的物品和海廢來做藝術品，這跟一般讀書很不一樣，親手做的過程很有趣，成果看起來也非常帥氣。」

成功商水表示，成果展不僅展現學生美感設計實力，更重要的是連結學生與在地文化，並培養藝術創新思維，充分展現學子的多元素養，為地方教育開拓不同學習視野。展覽期間即日起至3月24日，相關資訊請於成功商水臉書專頁查詢。