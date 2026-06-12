美慈少溫馨畢典 帶著祝福邁向新旅程

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美國中西洛杉磯慈少畢業典禮，在學弟學妹、家長及慈濟志工的祝福下溫馨舉行，共同見證六位畢業慈少，即將邁向人生嶄新的旅程，他們品學兼優，皆如願錄取心中第一志願的理想大學。

一杯茶，獻給家長。

他們從高中畢業，也自慈少畢業。

「恭喜。」

「獻花給父母親，謝謝。」

六位畢業生，慈少生活怎麼過的？從協助CPAD南加州殘障兒童，到食物銀行等等社區服務。了解中華文化。

慈少畢業生 岑陳攸攸：「身為舞獅隊的一員，我學習了動作、步法、欣賞技巧，以及所有的信念和價值觀，我都能把這些融入我的生活中，我真的開始欣賞許多傳統，尤其是這個所蘊含的文化底蘊。」

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慈少畢業生 陳志元：「剛加入慈濟的時候，我非常膽小害羞，但現在我變得更善於社交，樂於溝通，我非常感謝慈濟給我這個機會，讓我增長見識，嘗試不同的角色。」

頒發服務時數獎章，這一刻，更是父母的驕傲。

家長 Crist Liao：「孩子在學校學習的是一些課本上的知識，但是參加慈少的活動，這個才是真真實實就是，日常生活的一種體驗，那這個是課本上完全都是學不到的。」

家長 余翠恆：「我鼓勵我認識的朋友們加入慈濟，讓他們的孩子參與志工服務回饋社區，我會繼續這樣做，並鼓勵我們周圍的人和朋友這樣做。」

慈少畢業生 黎映谷：「加入慈少絕對是一段非常棒的經驗，如果你想學習一些，易於合群合力的小技能，例如如何與人交流，那麼參加這個活動，就能讓你累積豐富的經驗。」

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