美成立「和平委員會」邀60國加入！西方外交官嘆：有如「川普版聯合國」

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）近日向約60個國家發出邀請，提出成立「和平委員會」（Board of Peace）的構想，聲稱將以全新機制處理全球衝突，首站聚焦加薩（Gaza）。然而，這項計畫不僅在國際間反應冷淡，也引發多國外交人士對「聯合國」（UN）地位恐被和平委員會削弱的憂慮。

據《南華早報》報導，和平委員會邀請函於17日起陸續送抵歐洲各國首都，但截至目前，僅有匈牙利明確表態接受。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在社群媒體上公開表示，已接受這項「光榮的邀請」。其餘多數國家則選擇保持低調，避免公開表態。有匿名官員也私下指出，該計畫可能對現行多邊體系造成衝擊。

廣告 廣告

另據《路透社》取得的邀請函與章程草案顯示，和平委員會將由川普終身擔任主席，初期任務為處理加薩衝突，之後再擴展至其他地區的衝突。章程中最具爭議的條款之一，是成員國原則上僅有3年任期，除非各自支付10億美元，以資助委員會運作，方能換取「永久會員資格」。白宮對此辯稱，這是為了讓「真正致力於和平、安全與繁榮的夥伴國家」能長期參與。

多國領袖已被點名收到邀請，包括法國、德國、義大利、澳洲、加拿大、歐盟執委會以及多個中東國家。對此，正在南韓訪問的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，義大利「準備好盡一份心力」，但並未明言是否針對加薩或更廣泛的和平架構。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）則透露，他已原則上同意川普提出的加薩和平構想，但細節仍待敲定。印度方面亦證實收到邀請，但官方尚未公開回應。

這項美方倡議的推出，正值聯合國安全理事會（United Nations Security Council）於去年11月通過決議，授權設立1個期限只到2027年、且專注於加薩問題的和平機制之後。俄羅斯與中國在該決議中棄權，批評決議未賦予聯合國在加薩未來治理中的明確角色。

如今，美方另起爐灶提出附帶「章程」的和平委員會，更加深歐洲外交界的疑慮。1名外交官直言，這形同打造1個忽視《聯合國憲章》（UN Charter）核心原則的「川普版聯合國」，恐將動搖既有多邊秩序。另有3名西方外交官認為，若該計畫付諸實行，將削弱聯合國的地位。

對此，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人表示，會員國有權自由結成不同合作架構，但聯合國將持續執行其既有授權下的工作。但聯合國大會主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）卻警告，若質疑聯合國作為全球唯一具道德與法律正當性的整合平台，世界恐將倒退至「非常黑暗的時代。」

報導補充，川普長期對多邊機構抱持懷疑態度，尤其是聯合國。他多次質疑國際組織的效能、成本與問責性，並認為這些機構往往未能服務美國利益。根據聯合國官員說法，美國須負擔聯合國常規預算的22%，但目前仍積欠15億美元。

白宮已於上週公布部分和平委員會人選，包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、川普特使威特科夫（Steve Witkoff）、前英國首相布萊爾（Tony Blair），以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）。該委員會的存續時間，將超越目前在脆弱停火下進行的加薩過渡治理階段。

與此同時，美方也宣布成立1個由11人組成的「加薩執行委員會」（Gaza Executive Board），成員包括土耳其與卡達官員，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室已公開表示，該委員會的組成未經以色列協調，且與其政策立場相牴觸。

川普本人也毫不掩飾其野心。他在邀請函中形容，和平委員會將是「前所未見、獨一無二」的機構，並向來不諱言對諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）的嚮往。然而，許多人權專家與倡議人士警告，這個由單一國家領袖主導、監督外國領土治理的架構，帶有濃厚殖民色彩，布萊爾的參與更因其在伊拉克戰爭（Iraq War）中的角色，以及英國在中東的帝國歷史而備受批評。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

洪詩婚前願照顧公公 潔哥吐槽「鬼故事」：不讓女兒沒苦硬吃

行天宮釋出夢幻職缺？月薪4.8萬還能去日本玩 過來人揭真相

街頭行乞結緣戀愛五年！男方發現「她根本沒離婚」 怒討回49萬聘金