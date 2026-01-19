美截斷委內瑞拉原油 最大買家中國加速轉向與加拿大合作

委內瑞拉總統馬杜洛1月5日在美國警方與緝毒局幹員押解下在紐約出庭。路透社



美國1月3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，已完全截斷委國石油運往中國、古巴等國，僅放行前往美國的油輪。此舉可能危及中國作為「全球石油最大買家」的地位，也可能促使中國與加拿大更密切合作。

《華爾街日報》報導，委內瑞拉原本長期規避制裁輸出原油至特定盟國，但在最後一艘開往中國的油輪1月2日出發後，原油出口已較去年同期大減75%，切斷委國政權主要的資金來源。之後十多天來，駛離委國港口的油輪不是要運往美國，就是要前往煉油廠，生產本地人民和工業使用的燃料。

根據大宗商品和航運數據分析公司Kpler，這些油輪的目的地包括美國雪佛龍公司（Chevron）在密西西比州的煉油廠，以及位於德州、路易斯安那州的石油加工中心。

中國近年以低價購入俄羅斯、委內瑞拉、伊朗等受制裁國家的原油，原為全球最大石油買家，如今地位岌岌可危；然而隨著採購選項越來越有限，在全球面臨石油供應過剩的情況下，中國也可能放緩購油腳步。

自美國去年7月批准雪佛龍重返委內瑞拉開採石油後，中國、美國、古巴成為委國石油的最大買家，其中中國占比最高，平均每天購入44萬桶原油。如今中國少了委內瑞拉這個石油供應國後，將增加自加拿大採購原油。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）上週訪問中國，達成的協議包括深化能源合作。川普上任以來，對加拿大動作頻頻，迫使加拿大極力降低對美依賴。目前加拿大原油90%均輸往美國。

加拿大自然資源部長天河山（Tim Hodgson，又譯霍奇遜）在訪問北京後表示，中國已明確表示要尋求可靠的貿易夥伴，亦即「不會將能源當作脅迫工具的貿易夥伴」。

報導指出，加拿大「跨山輸油管道」（Trans Mountain Pipeline）2024年啟用後，可將亞伯達省油田的原油運送到卑詩省的西海岸，讓加國原油更易出口到亞洲市場。加拿大統計局的資料顯示，2025年前10個月，加拿大石油出口中國的比例超過 5%，遠高於2024年同期的1.8%。

此外，由於美國試圖振興委內瑞拉油氣產業，加拿大也加速推動一項新的原油管線計畫。這將是另一條連接亞伯達省至太平洋沿岸的輸油管線，幾可確定中國會是主要客戶。

