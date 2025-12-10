美戰爭研究所：俄羅斯今年傷亡39萬人 僅奪下烏克蘭0.77%的領土

俄軍今年死傷慘重卻連烏克蘭的1%領土都沒有奪下來 圖：里姆林宮發言人佩斯科夫 翻攝自 @NOELreports X 帳號

[Newtalk新聞] 美國非營利智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War, ISW）9日發表1份報告，指出，自今年年初以來，俄羅斯累計傷亡3,91,270人，平均每佔領一平方公里領土，傷亡人數約83人。儘管付出如此慘烈的代價，卻僅新佔領了烏克蘭0.77%的領土。

戰爭研究所指出，其評估是基於已核實的證據，這些證據表明，自2025年1月1日起，俄軍已佔領約4,669平方公里的烏克蘭領土。

戰爭研究所強調，俄羅斯的領土推進速度甚至不如步行士兵的速度——即使在俄羅斯近期推進速度相對較快的地區，例如胡利亞波列和波克羅夫斯克附近。

戰爭研究所認為，在近期或中期內，俄羅斯不太可能以超過步行速度推進。無人機主導的戰場使俄軍無法進行大規模機動作戰，也無法實現快速推進——這意味著全面機械化機動在很大程度上仍然不可能。

分析家也指出，烏克蘭基於無人機的防禦策略存在一些弱點（例如天氣狀況），俄軍有時會利用這些弱點來取得局部戰術優勢。儘管如此，烏克蘭的無人機總體上阻止了俄羅斯使用裝甲車輛或進行機械化突擊，迫使俄羅斯轉而依賴代價高昂的步兵突擊。

戰爭研究所總結道：「除非在推動烏克蘭戰爭的基礎技術或作戰理念方面取得突破性進展，否則這種平衡不太可能迅速改變。」

該研究所持續評估認為，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）奪取頓內茨克州剩餘領土（包括該地區的「堡壘城市」）的野心，可能需要至少兩到三年的持續努力，並導致代價高昂的激烈戰鬥，而俄羅斯可能難以承受。

因此，俄羅斯正大力進行認知戰（資訊戰），試圖向烏克蘭和西方施壓，迫使其在不戰而降的情況下交出剩餘領土，從而為莫斯科節省時間、人力和資源。

資訊戰研究所警告稱，交出頓內茨克州還將使俄羅斯在未來發動新的攻勢時佔據更有利的地位。分析人士指出，普丁和其他克里姆林宮官員不斷重申，他們的長期戰略目標仍然是控制整個烏克蘭，而不僅僅是其南部和東部地區，這進一步印證了上述觀點。

儘管美國總統川普（Donald Trump）最近聲稱烏克蘭正在「輸掉戰爭」，但西方官員認為戰場局勢沒有發生重大變化，並不認同他的看法。

