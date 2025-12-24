美戰爭部報告中國2027具攻台取勝能力 國防部：面臨威脅的不只是台灣

政治中心／綜合報導

路透社引用一份美國戰爭部報告草案，稱該草案詳細描述了中國的軍事擴張，並指出「中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力」。對此，國防部副部長徐斯儉今（24）日表示「這份報告證實了，現在面臨威脅的不只是台灣，而是整個第一島鏈以及美國的盟友在內」。所以台灣也有責任來維護整個印太的和平與穩定。

立法院財政委員會上午邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等相關部會，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，逾2000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。

徐斯儉出席財政委員會前受訪，對於藍白聯手第四度擋下明年度中央政府總預算跟軍購特別條例一事，徐斯儉說，「覺得很遺憾」。徐表示，建軍備戰都是因應敵情威脅來發展計劃。現在中共對於台灣的威脅與日俱增，以到今年10月為止的統計數字來看，共機、共艦進入台灣應變區的數字是前兩年平均數字的兩倍。「這個威脅是越來越嚴重，而且中共對台的威脅不僅是對台灣，是對整個第一島鏈。」

徐斯儉指出，不管是年度預算還是特別預算，其實都反映對於台灣自我防衛的決心，還有對於區域維持和平穩定的一種責任。所以這個都是迫在眉睫的事情，而且特別預算裡面都是針對「不對稱戰力」的發展，以及全社會防衛任性的計畫。希望立法院各黨派委員能夠讓預算能夠排進這個程序委員會，國防部非常願意在立法院監督下謹慎地來編列預算，也願意接受各黨派的監督，為國防建設來努力。

另外，路透有引述五角大廈的一個文件說2027中共具備攻台能力而且有可能會取勝，徐斯儉回應表示，報告的確提到，中共在2027年之前要具備攻台的能力，還將具備攻擊印太，就是第一島鏈這個所有美軍基地的能力。中共也發展了長程的導彈，在1500到2000海里之間的，就是ICBM，就是洲際導彈的攻擊能力。

徐斯儉指出，「美國戰爭部的這份文件，這份報告證實了我剛才所說，現在面臨威脅的不只是台灣，而是整個第一島鏈以及美國的盟友在內。所以我們也有責任來維護整個印太的和平與穩定」。至於中共攻台能力會不會成功，這實際上也是一個變數，但更證明了需要趕快建設台灣的國防。他覺得這份報告對於台灣目前所面臨的情境也是一個很重要的提醒。

