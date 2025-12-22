美戰爭部報告曝！共軍部署逾百枚洲際彈道飛彈 2027年底前具攻台取勝能力

路透社獨家報導指出，根據美國戰爭部一份報告：中國大陸預期2027年具備奪台能力。

路透社引述一份美國戰爭部報告草案指出，中國大陸很可能已經在最新建成的3個飛彈發射井基地，部署超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），並且聲稱「中國預期2027年底前，具備對台作戰並取勝的能力」。（戚海倫報導）

路透社報導，根據五角大廈一份報告草案，中國大陸很可能已經在靠近中蒙邊境的三個飛彈發射井區域，部署了超過一百枚固態燃料的DF-31洲際彈道飛彈，而且無意參與軍備控制談判。這份報告突顯北京日益擴大的軍事野心。過去五角大廈曾經通報這些發射井的存在，但先前沒有透露實際裝填的飛彈數量。

這份五角大廈報告內容廣泛，詳細描述了中國的軍事擴張，並且指出：「中國預期能在2027年底前，具備打贏對台戰爭的能力。」北京把民主治理的台灣視為領土的一部分，從沒放棄武統台灣的可能性。報告指出，北京正在精進以「強制武力」奪取台灣的軍事選項，其中一種方案，可能包括對距離中國1,500到2,000浬的目標發動打擊。報告中說：「如果在足夠規模下，這類打擊可能會對美國在亞太地區衝突中的存在構成嚴峻挑戰，並且造成重大干擾。」

路透社報導，北京正以快於任何其他擁核國家的速度擴張，並且現代化武器庫。對於關於軍事擴張的報導，北京方面形容為「抹黑與誹謗中國，並且刻意誤導國際社會」。