美戰爭部報告草案2027年具贏台能力 揭仲：中共2035年勝美軍即可奪台

美戰爭部報告草案指中共解放軍2027年具贏台能力，軍事專家揭仲則認為，2035年勝美軍即可奪台。（資料照片／中國國防網）

《路透社》報導指出，美國戰爭部報告草案中明確點出「中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力」。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲今天（23日）指出，中共犯台首先考慮的是美軍干預，但以目前中共解放軍的現代化聯合作戰能力尚且不足，因此2035年解放軍可以達到對美軍的「區域拒止」能力後，即會在台灣周邊創造絕對有利的態勢。

根據路透社看到的該份報告中指出，除詳細描述中國的軍事擴張，甚至指出報告特別指出，中國可能已在靠近中蒙邊境的飛彈發射井群中部署了超過100枚固體燃料的東風-31洲際彈道飛彈——這是中國一系列飛彈發射井群中的最新一個。五角大廈先前曾報告過這些發射井群的存在，但並未透露飛彈的具體數量。

五角大廈的這份內容廣泛的報告詳細介紹了中國的軍事建設，並表示「中國預計到 2027 年底能夠打贏對台戰爭」，其中包括對距離中國1500至2000海里的地區發動攻擊。如果此類襲擊的數量足夠多，可能會嚴重挑戰和擾亂美國在亞太地區衝突地區或週邊的存在。而中國的核擴張仍在持續，並有望在2030年前擁有超過1000枚核彈頭。

此外，報告中也指出，中國國家主席習近平開展了一場廣泛的反腐敗運動，解放軍是主要目標之一。報告稱，此次清洗可能會影響短期核戰備，但也為「解放軍整體的長期改進」奠定了基礎。

對於該份報告的內容，揭仲表示，中共在討論武力犯台的作戰計畫時，共軍基本上就預設美軍會來干預。對共軍來講，武力犯台作戰都包括兩個部分，一個攻擊台灣本身，一個是準備因應美軍的干預，所以中共一直強調，必須在美軍的干預產生足夠的影響之前，要在台灣周邊創造絕對有利的態勢。所以說，今天如果中共只是專門針對台灣的話，也許2027年即有達到所謂的戰力指標，但這是在外力不干預的狀況之下。

揭仲指出，中共在武力犯台的前提下，即認為美軍會干預台海戰爭，因此中共必須在很短的時間內創造絕對有利的態勢，而這種態勢包括很多，第一個就是動員，其次是動員後支援的後勤其規模不僅大而且要非常快，才能在很短的時間內把兵力投送到台灣周邊，而且第一波投送的量還不能太低。

以目前中共的狀況，揭仲說，不管是戰略投送能力也好，還是就是後勤跟動員的效率，加上中共指導現代化聯合作戰的能力，坦白講，個人認為應該還沒辦法符合在美軍的干預產生影響之前，迅速底定台灣局勢的這樣一個條件。

揭仲強調，如果外力不干預，單純只有對台灣的話，那也許2027年確實也許有可能，但對中國來講，武力犯台作戰從來不就不是單純的攻擊台灣這個問題。因此，報告裡面特別有寫的一段「北京正在完善以『武力』奪取台灣的軍事選項，其中一種可能包括對距離中國1500至2000海里的目標發動打擊。」這等於說中共對美軍的「區域拒止」的戰略部署，其實就是要應付美軍干預台海戰爭。

揭仲強調，或許共軍自己覺得可以在2027年就要達到在西太平洋與美軍一較高下，但個人覺得他們設定的標準，完成時間點應該2035年比較合理。因為中共現在的問題是，中共解放軍現代化聯合作戰能力沒有外界想象中那麼強。因為中共從軍改後才開始引進這個現代化聯合作戰，所以不管是體系的訓練、人員的訓練，甚至於準則，各種的教範，其實都需要相當的時間來完備，所以外界一般會認為是說到2035年，軍改滿20年之後，無論是指揮參謀人員，或只是相關體系的建立。來自於各種的準則跟規範會比較成熟。所以單純應付台灣也許2027年即可以戰力上可以達到犯台條件，但對中共來講，如果只單純應付台灣的話，他就不用拖那麼久了。



