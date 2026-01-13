美戰爭部攜手馬斯克 引入「Grok」用於軍方AI平台

美國戰爭部長赫格塞斯12號在SpaceX的德州基地宣布，將馬斯克旗下的xAI聊天機器人Grok，納入戰爭部跟Google Gemini合作打造的人工智慧平台 GenAI.mil，讓Grok在軍方網絡中運作。

創新維持領先！ 五角大廈將導入Grok餵美軍數據

五角大廈將提供軍方資訊科技系統及情報資料庫中的相關數據給AI系統使用，以擴大人工智慧在軍事領域的應用。赫格塞斯強調，必須簡化不必要流程、加速軍民技術創新，以維持美軍的領先地位。

Grok涉生成深偽色情影像 馬國印尼封鎖.英調查

不過，雀屏中選的Grok，最近才因為能輕易生成深偽性影像，引發外界撻伐，馬來西亞跟印尼相繼暫時封鎖Grok後，英國通訊管理局12號也啟動正式調查。英國首相施凱爾表示，將立法禁止生成未經同意的深偽私密影像。

