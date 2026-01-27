美戰爭部次長讚揚南韓承諾國防預算占GDP的3.5% 未來年度軍費將超過600億美元

首爾承諾到2030年將斥資250億美元採購美國武器，以及對駐韓美軍提供330億美元的金援。（圖片來源／駐韓美軍臉書）

美國戰爭部（國防部、五角大廈）負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）1月25日抵達南韓進行訪問，與南韓國防部官員探討聯盟現代化，他讚許南韓承諾軍費占國內生產毛額（GDP）的3.5%，並且強調 「國防戰略」報告規定的角色分擔。

《路透》與南韓《朝鮮日報》報導，南韓國防部表示，美國國防部次長柯伯吉與南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-baek）周一（1月26日）會談時，雙方同意深化在首爾推進核動力潛艇建造項目的合作關係。

柯伯吉這次訪問首爾是他上任以來的首次海外訪問。同時，華盛頓方面發出訊號，希望南韓在威懾北韓方面發揮更主導的作用。

南韓是美國的模範盟友

25日，柯伯吉對媒體表示：「我很榮幸南韓作為我首次出訪的國家。」他補充道：「南韓是一個模範盟友，其國防支出達到全球標準，佔GDP的3.5%，並承諾根據「國防戰略」進一步加強自衛責任。」

柯伯吉在訪問首爾期間，周二與韓國國防部長安圭伯會談。預計雙方討論「聯盟現代化」倡議，包括尋求在近期公佈的「國防戰略」方面開展合作、擴大韓國國防支出，以及調整駐韓美軍的角色和職責。

同一天晚間，柯伯吉在X社群媒體的官方帳號發文表示：「我期待與南韓官員探討如何使我們重要的聯盟現代化並進一步發展。」

他的發文接著寫道，南韓承諾將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%，達到全球標準，以及在美韓同盟架構下，依據「國防戰略」（National Defense Strategy）承擔更大的自衛責任。

柯伯吉和范斯關係密切

柯伯吉曾在川普第一任期（川普1.0）擔任國防部副助理部長，據悉，他是「讓美國再次偉大」（MAGA）國防政策的制定人之一，也在起草這份「國防戰略」（NDS）報告時發揮核心作用。

他與副總統范斯關係密切，范斯被認為是川普最有可能的繼任者之一。柯伯吉曾於2024年訪問南韓，出席由朝鮮日報主辦的亞洲領導力會議（ALC）。他一向認為，南韓與波蘭、以色列等國一樣，都是國防支出可觀的美國「模範盟友」。

1月23日美國戰爭部發布的《國防戰略》明確指出，南韓應在對抗北韓的常規防禦當中承擔更大的責任。因此，各界預計李在明政府在任期力求實現的戰時作戰指揮權移交，以及川普政府推行的駐韓美軍戰略彈性政策，都將取得進展。

約28,500名美軍士兵駐紮韓國，首爾政府去年承諾將國防支出提高到GDP的3.5%，柯伯吉和其他美國官員稱讚此舉加強首爾在遏制北韓方面的作用。

南韓軍費將增加234億美元

首爾承諾到2030年將斥資250億美元採購美國武器，以及對駐韓美軍提供330億美元的金援。

若以2025年GDP規模約1.86兆美元計算，未來南韓軍費支出將占3.5%的GDP，約為651億美元，比2025年軍費大增約234億美元，增幅高達56%。

實際上，2025年韓國的國防支出為416.74億美元（1.3兆元台幣），相當於2.23%的GDP，2026年國防支出將增加7.5%，達到448億美元。相比之下，台灣2025年國防支出占2.45％的GDP，約為6470億元台幣。

據悉，美國國防部目前也正在推動提升駐日美軍司令部的地位，以此作為制衡中國的措施，在柯伯吉結束訪韓兩晚三天的行程後，計劃於1月27日前往日本。

