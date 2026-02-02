美戰爭部次長首訪日韓：將確保第一島鏈穩定 不會天真看待與中互動

美國戰爭部負責政策的次長柯伯吉上任後展開首次正式出訪日韓。（翻攝自柯伯吉 X）

美國戰爭部負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）上任後展開首次正式出訪，行程聚焦於南韓與日本等亞洲核心盟友。在美國戰爭部於1月23日發布川普第二任期首份「國防戰略」（NDS）報告後，柯伯吉隨即於1月26日在首爾世宗研究所發表公開演說，強調美國將透過實質的權力平衡與軍力部署，確保第一島鏈的安全與穩定。

《中央社》報導，柯伯吉在演說中明確指出，單憑經濟相互依存或外交辭令並不足以維繫亞洲的和平，真正的穩定必須建立在明智且恰當地運用實力之上。他主張建立一種持久且有利的權力平衡，以防止任何單一國家主導亞洲區域。儘管柯伯吉向來以對中鷹派立場著稱，但此次演說與新版「國防戰略」的基調一致，措辭相對謹慎，不僅未直接抨擊中國，也避談台海議題。

柯伯吉強調美方無意推動北京政權更迭，而是基於事實看待中國軍事現代化及其日益頻繁的區域活動，並尋求與北京保持專業溝通，以降低誤判風險，但他同時提醒美方不會天真地看待互動能達成的成果。

針對具體的防禦策略，柯伯吉引述最新「國家安全戰略」與「國防戰略」，重申美國致力於在西太平洋建立具備韌性、分散且現代化的軍力態勢。這項布局涵蓋日本、南韓、菲律賓及第一島鏈其他戰略要點，旨在提高侵略行動的成本，使其在軍事上變得不可行，進而阻止任何試圖透過武力取得決定性勝利的企圖。他在隨後訪問日本期間，也透過社群媒體表達了與日方共同強化區域嚇阻的期待。

此外，柯伯吉此行也為盟友設定了具體的軍事合作門檻。他公開呼籲盟國必須提升國防預算，並提出美國設定的新全球標準：各國應將國內生產毛額（GDP）的3.5%用於核心軍事支出。他強調這項標準不僅適用於歐洲，在亞洲地區也同樣是維護安全穩定的必要前提。透過結合盟友的預算支持與軍力有效部署，美國計畫建構一套嚴密的防禦體系，徹底防堵中國軍力向外溢出。

