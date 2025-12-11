美戰爭部稱「恐無力保台」 行政院重申：強化防衛能力為當前要務

行政院發言人李慧芝表示，持續強化防衛能力是最必要的工作。(資料畫面)

《紐約時報》引述美國戰爭部機密簡報，示警美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次台海兵推的結果都是美國戰敗，恐無力保台。對此，行政院發言人李慧芝今（11日）強調，和平是靠實力，持續強化防衛能力才是最必要的工作，以實力做為後盾才能真正得到和平。

針對美國戰爭部機密簡報稱「恐無力保台」，行政院發言人李慧芝今（11日）表示，有注意到《紐約時報》的報導，美國官方的簡報實質內容為何，行政院不能確定，但可以確定的是，兵推是要發現問題而不是要斷論勝負。另外，美國近日有公布國家安全戰略報告，清楚指出台灣的地位是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。

廣告 廣告

李慧芝說明，美國的國家安全戰略報告中指出，美國維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務，強調美國會打造第一島鏈上可以遏止戰爭的軍隊，同時也呼籲第一島鏈上的盟友投入更多資源集體防衛，投資關鍵的嚇阻力，避免出現不利於防衛台灣的軍事狀態。

對於威權企圖，行政院再次重申，和平是靠實力，持續強化防衛能力才是最必要的工作，以實力做為後盾才能真正得到和平。





更多《鏡新聞》報導

五角大廈機密簡報曝光！ 中國擁高超音速武器「美恐無力保台」

日媒《產經新聞》：中國展開外交戰 創造武力犯台「正當性」

戰力空洞？馬防部急調兵力 藍白再封殺軍購1／戰力缺口？馬防部官兵涉詐 國防部：規劃兵力補充